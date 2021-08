Sette motivi per cui amiamo Mykonos

Qualunque sia l’umore che hai a Mykonos, riusciranno ad attirare la tua attenzione. E non importa quante foto hai raccolto prima, dai tributi e dalle notizie – e ovviamente – dai post che inondano il tuo feed ogni estate, l’isola più famosa delle Cicladi avrà sempre un’altra foto nella manica, una che sembra che sia progettato per impressionare. tu in particolare.

O hai intenzione di regalarlo negli ultimi giorni d’estate (o nei primi giorni d’autunno, quando l’isola è ancora piena di vita, ma avendo preso un “respiro” dall’alta stagione), oppure sei già alla ricerca di idee che è ora, devi trovare gli angoli magici al prossimo posto nel tuo programma. Per quanto riguarda il resto del tuo tempo a Mykonos? Consenti a te stesso di vagare, esplorare e perderti. Acque turchesi, bar del mondo e Ristoranti raffinati – Nel vero senso della parola, buonissimi, raffinati, di qualità e di buon gusto – coloreranno nel migliore dei modi le vostre giornate.

Esperienze di Mykonos da non perdere

Selfie a Kato Milos

cliché? cliché. Tuttavia, i mulini a vento di Mykonos inferiore non sono stati trovati casualmente stampati sulle cartoline più caratteristiche dell’isola. Lì, oltre agli edifici architettonici unici, ti aspetta uno dei panorami più belli che vedrai durante il tuo soggiorno. È impossibile star loro vicino e non sentire un solo “clic” dalla telecamera.

A piedi verso Matogiania

Una delle “perazades” più famose del pianeta ti offrirà la più autentica esperienza di Mykonos. Lì farai del tuo meglio per lo shopping della tua vita, lì berrai il tuo primo drink della notte, e lì li vedrai tutti. Ma tu lo sai. Quello che potresti non sapere è che Matogiannia ha sempre un altro segreto da rivelarti.

Nel nostro caso, questo è venuto sotto forma di un cantiere peruviano nel mezzo delle isole Cicladi – che potrebbe non essere stato così segreto, dal momento che Koya Mykonos È uno dei ristoranti più discussi dell’ultimo anno. Inoltre, la firma della pluripremiata gamma COYA è più che sufficiente per attirare il pubblico più esigente di tutto il mondo, in ogni parte del pianeta, dove vengono presentati sapori peruviani unici.

Nella sua decorazione, che fonde armoniosamente il Mar Egeo con influenze latinoamericane, troverai la nota inquietante che non sapevi mancasse alle vacanze delle Cicladi. E nel suo menu ti aspettano i sapori più leggeri, salutari e allo stesso tempo esplosivi, dagli ingredienti più freschi selezionati da fornitori locali.

Non dimenticare di provare uno dei loro paradisiaci tiradito, il cosiddetto “sashimi peruviano” – non mangiare più pesce soffice – e non sbagliare a saltare le barrette di Pisco Koya Mykonos, dove il Pisco, la misteriosa tequila di Tequila, viene distillato dalla stessa COYA. Semplice o come base per uno dei cocktail esclusivi di COYA Mykonos, è l’accompagnamento più piacevole dell’alta gastronomia del Perù.

Il nostro preferito è il Pisco Sour, uno speciale cocktail con succo di lime fresco, sciroppo di zucchero, albumi e bitter, a base – ovviamente – di COYA Pisco, ma anche affascinanti infusi con abbinamenti interessanti, come mela verde e wasabi ur.

tramonto nella piccola venezia

Forse la parte più romantica di Mykonos, Alefkandra (meglio conosciuta come Little Venice) è un luogo quasi privo di criminalità da perdere nel tuo programma. I Palazzi del Capitano, esempi della versione più eccezionale dell’architettura di Mykonos, letteralmente inondati dal mare, ricordano molto la famosa città italiana che ha dato il nome a questo angolo delle isole Cicladi. Cocktail sulla terrazza, storie sulla gente di Mykonos che lava i vestiti nell’impressionante baia e i migliori tramonti dell’isola costituiscono un insediamento che è di per sé una destinazione.

La Chiesa che ha insultato Le Corbusier

Barcellona ha la Sagrada Familia, Mykonos la Paraportiani. Non è un’esagerazione. Una delle chiese più fotografate al mondo, il suo nome deriva dalla sua posizione tra il mare e la porta laterale del castello. La sua forma complessa e semplice è dovuta al fatto che è in realtà un complesso di cinque chiese (!), di cui quattro (Agios Efstathios, Agioi Anargyroy, Agios Sozon, Agia Anastasia) sono la sua base e la quinta è stabilita come cupola.

Tale è l’armonia e l’unicità che si dice che quando il famoso architetto Le Corbusier lo vide, disse: “Ora so che non ho costruito nulla di valore”.

spiagge. Tutte le spiagge.

Nonostante le sue piccole dimensioni, Mykonos ha più spiagge di quante tu possa immaginare – e così diverse l’una dall’altra che è impossibile lasciarle insoddisfatte. Nel caso in cui appartieni a coloro che hanno “paura” della folla di Super Paradise, l’isola ti tiene diamanti silenziosi e disorganizzati, come Kappari e Agios Sostis. Se stai cercando una via di mezzo, c’è sempre panormos con lo sviluppo turistico boho, mentre se appartieni ai surfisti dovresti assolutamente passare per Ftelia.

In ogni caso, è necessario prendere il sole almeno una volta a Psarou, per poter dire di avere un quadro completo di Mykonos e della sua geografia umana. Dopotutto, il suo principale vantaggio è proprio questo: ti accetterà per quello che sei. Ti fornirà quello che stai cercando.

Prossimo Magico

Sarebbe un motivo in sé per visitare la destinazione più famosa della Grecia, anche se non è di per sé allettante. Delos, Apollo Island, questo sito archeologico infinitamente vibrante riesce a stupire anche il più cinico dei luoghi. C’è chi sostiene che l’inspiegabile energia di Mykonos provenga da lì. Tuttavia, possederne uno è ancora fuori dalla portata della persona media.

Posto VIP per ogni momento speciale

Sì, Mykonos è conosciuta soprattutto per le straordinarie esperienze che può offrirti – e puoi facilmente vedere che si è guadagnata quella reputazione. Qui il lusso raggiunge nuovi livelli in ogni suo aspetto, dalle forme più sofisticate a quelle più modeste. Quindi, se vuoi la nostra opinione, nessuna isola può ospitare con successo i momenti che vuoi ricordare per sempre.

