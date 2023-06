Stabilimento di alte temperature vicino al Mar Mediterraneo

Questo sabato 17 giugno 2023 Il contesto meteorologico è caratterizzato da una depressione fredda che si sta diffondendo nell’ovest dell’Irlanda, in mezzo all’Oceano Atlantico. Spinge le calde correnti anticicloniche meridionali. Tuttavia, al momento non si registrano ondate di caldo, il che è un’ottima notizia rispetto agli anni precedenti, quando era stata raggiunta la soglia dei 40°C. da giugno.

durante la prossima settimana, L’alto potenziale geografico e le forti pressioni continueranno a guadagnare terreno verso la Francia. Se sono previsti forti temporali da sud-ovest a nord-est del paese, le nostre regioni mediterranee dovrebbero trovarsi ai margini dell’attività principale. L’estate sembra essere iniziata. Niente di anomalo ci dirai nella seconda metà di giugno!

Per domenica domani Il tempo sembra pesante. Le schiarite dominano, ma sono spesso ostacolate da spessi veli nuvolosi, anche altocumuli. Non è escluso un temporale isolato (base alta) nelle prime ore del mattino sulle nostre pianure. E i venti marini sono molto attivi per questa giornata, soffiando dai 40 ai 50 km/h durante il pomeriggio. Le temperature massime diminuiscono leggermente da 26 a 27 °C nell’Herault, da 28 a 30 °C nell’Aude e nel Gard, poi da 32 a 34 °C nei Pirenei Orientali, posto. 35 gradi Celsius ad Albères.

Lunedì le nuvole alte bloccheranno spesso i raggi del sole, con una sensazione di nuovo pesante. Le brezze marine si avvicinano ai 30/40 km/h durante il pomeriggio. Martedì si formano nubi basse tra l’Aude ei Pirenei orientali settentrionali. Altrove ci sono ancora condizioni soleggiate e lattiginose con brezze marine. Le temperature massime vanno dai 27 ai 29°C dal Roussillon all’ovest della Linguadoca, localmente oltre i 30°C nel Gard. e fino a 33-34 ° C nella Valle del Rodano.

Mercoledì, Il tempo rimane torrenziale con spesso tramonti e una costante brezza marina. Temperature sullo stesso ordine del giorno precedente. Da giovedì il sole appare più generoso e meno lattiginoso. Le brezze marine si mantengono, anche se meno costanti, con raffiche di 25/30 km/h. tra venerdì e il fine settimana successivo, Il sole in pianura dovrebbe rimanere lo stesso in altezza.

Le temperature sono attese in leggero aumento. La massima è vicina ai 30-32°C a Roussillon e può salire sopra i 35°C nelle pianure interne della Linguadoca.





