“è durato un mese”

“Un libero atto di vandalismo o una genuina risposta omofobica al fatto che alcune marce rappresentino comunità stigmatizzate? La domanda è aperta, ma la nostra opinione è completa”, ha detto il codardo Jonathan Bovey a nome del MAC. “Questa opera d’arte con i colori della diversità LGBTQIA+ è un simbolo dell’inclusione di Verviers con tutte le persone LGBTQIA+. Un simbolo positivo, colorato e artistico dell’evoluzione delle mentalità per includere tutti. Questa evoluzione chiaramente non funziona per alcune persone perché il lavoro è già peggiorato un mese dopo la sua inaugurazione.”

Appena 10 giorni fa, ha chiesto, insieme alla Maison Arc-en-Ciel de Verviers, l’installazione di telecamere dentro e intorno al parcheggio della piscina per contrastare, in particolare, alcuni atti di vandalismo. Associazione. Ha detto di aver visto un aumento degli atti dannosi. Sfortunatamente, questo non gli dimostrerebbe che si sbagliava. Il nostro lavoro a Verviers disturba chiaramente una minoranza della popolazione. Anche se siamo delusi nel vedere che l’omofobia e la transfobia sono ancora in aumento oggi, la nostra determinazione rimane altrettanto forte, anzi rafforzata. Questo fatto ci rattrista, ma è il sintomo più generale della recrudescenza di comportamenti odiosi contro le nostre società. Come altre città che hanno visto offuscate anche le loro iniziative” testimonia Jonathan Bovey sui social, riferendosi in particolare all’arcobaleno contro l’omofobia sbandierato per intero a Malmedy “La lotta per il diritto a vivere le proprie molteplici identità è chiaramente tutt’altro che conclusa. »