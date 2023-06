Il telelavoro fa bene alla salute mentale?

Uno studio britannico ha tentato di misurare gli effetti del telelavoro sulla salute mentale. Questi risultati sono misti

Non ci sono differenze significative tra chi lavora da remoto o in ufficio

Altre ricerche affermano, al contrario, che i telelavoratori sono più felici

Il lavoro a distanza fa bene alla salute mentale? Questa è la domanda a cui gli scienziati britannici hanno cercato di rispondere. In un articolo pubblicato sul sito ConversazioneJack Wells, un ricercatore dell’University College di Londra, ha elaborato i risultati di questo studio.

Per fare ciò, hanno reclutato 10.000 partecipanti di età compresa tra 16 e 66 anni che erano occupati. La ricerca si è concentrata su tre fasi: il primo blocco da aprile a giugno 2020, la revoca delle restrizioni da luglio a ottobre 2020 e poi il secondo blocco da novembre 2020 a marzo 2021. Sono stati osservati: disagio psicologico, soddisfazione di vita e solitudine. .

I dipendenti supportano il lavoro a distanza

Inizialmente, i ricercatori non hanno riscontrato differenze significative tra i lavoratori remoti e i dipendenti in loco. Stessa tendenza quando le restrizioni sono state revocate. Al contrario, durante il secondo lockdown, lavorare da casa ha portato a livelli più elevati di stress e solitudine.

Anche se non hanno avuto la possibilità di uscire o vedere i loro amici, il personale sembrava stanco del processo, il che non è stato il caso quando hanno riacquistato la libertà. I ricercatori ritengono che sia necessario più lavoro. E queste politiche di sostegno dovrebbero essere messe in atto per aiutare i dipendenti che sembrano risentire maggiormente del lavoro a distanza: i meno qualificati e le donne.

Per completare questa ricerca, possiamo citare altri lavori che sono stati svolti in questo campo. Referendum È stato condotto nel 2022 tra 12.500 persone da un sito Web di monitoraggio della felicità e ha osservato una correlazione tra telelavoro e felicità. Pertanto, chi ha lavorato a tempo pieno in loco ha valutato la propria felicità a 5,9 su 10, mentre chi ha lavorato a distanza si è dato un 7 su 10.

In un altro sondaggio globale condotto da Cisco, il 79% dei lavoratori remoti ritiene che questo metodo di organizzazione abbia migliorato il proprio equilibrio tra lavoro e vita privata. Allo stesso modo, l’80% crede che poter lavorare da qualsiasi luogo li renda felici.

Tra i motivi di soddisfazione più citati: la flessibilità offerta dal telelavoro e il risparmio di tempo, soprattutto nei trasporti.