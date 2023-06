La scoperta di una vasta necropoli risalente all’età del bronzo nei pressi di Stonehenge

La tomba, costruita probabilmente nello stesso periodo di Stonehenge, è stata scoperta nei pressi di un complesso residenziale, a meno di 16 chilometri dal sito megalitico più famoso e misterioso del mondo.

La necropoli era costituita da una ventina di tumuli circolari, detti a tumulo. Si ritiene che questi tumuli funerari (al plurale) siano stati costruiti tra il 2400 e il 1500 a.C., su un tumulo calcareo vicino ad Harnham, nel sud-ovest dell’Inghilterra.

A parte la vicinanza del sito a Stonehenge, non ci sono prove che il cimitero sia associato al famoso monumento. Ma le tombe funerarie sono state costruite più o meno nello stesso periodo di alcuni gradini di Stonehenge, secondo un comunicato stampa. Archeologia del Cotswolduna società privata che conduce il lavoro di esplorazione.

Molti archeologi ora credono che Stonehenge fosse un luogo di sepoltura. Ma non vi è alcuna indicazione che non fosse nemmeno un luogo in cui la comunità si riuniva per visualizzare un enorme almanacco.

Tumuli funerari dell’età del bronzo apparentemente estranei a Stonehenge?

Le sepolture sepolte recentemente scoperte sono di diverse dimensioni. Il diametro del più piccolo è di circa 10 metri e il più grande è di 50 metri. Ma la maggior parte dei tumuli ha un diametro compreso tra 20 e 30 metri. Le sepolture sepolte sarebbero state raggruppate in coppie o piccoli gruppi di sei.

Da quando sono arrivati ​​al sito nel 2022, gli archeologi hanno potuto scavare l’intera necropoli, che si sviluppa su due aree separate della collina.

Sono allo studio anche le sepolture più antiche

Gli archeologi hanno scavato i resti di altre nove sepolture tra le sepolture. In alcuni casi sono stati rinvenuti corredi funerari, come vasi in ceramica dalla forma molto particolare. Questi manufatti indicano che le persone sepolte lì appartenevano alla “cultura di Bill Baker” dell’età del bronzo che era prevalente in Gran Bretagna all’epoca.

Il team di archeologi ha anche trovato prove di occupazioni successive nel sito, che potrebbero essere la prova di un’area agricola dell’età del ferro. Consiste di oltre 240 fori e fori simili a silo. Alcune delle fosse potrebbero essere state utilizzate per immagazzinare il grano. Ma la maggior parte è stata invece usata per la spazzatura. Un vantaggio per gli archeologi che studiano come le persone vivevano e coltivavano la terra in quel momento.

Il team ha anche trovato prove di un edificio sassone nel sito, insieme ad altri manufatti anglosassoni risalenti a circa 1.400 anni fa.

