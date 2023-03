Università di Ginevra: 17,6 milioni per il nuovo Centro di Matematica e Fisica

– 17,6 milioni per il nuovo Centro di Matematica e Fisica Il Gran Consiglio ha approvato uno stanziamento accademico di 17,6 milioni di franchi per la costruzione del Centro di Scienze Fisiche e Matematiche.

Giovedì, il Gran Consiglio ha adottato con 82 sì, 7 no e 2 astenuti uno stanziamento accademico di 17,6 milioni di franchi per la costruzione del Centro di scienze fisiche e matematiche dell’Università di Ginevra (UNIGE). L’edificio è progettato sulle rive del fiume Arve.

La relatrice di maggioranza Francine de Planta ha osservato: “La futura suite di matematica e fisica è una priorità per l’UNIGE, che ha ricevuto due premi Nobel e due medaglie Fields”. Il Palazzo di Fisica risale agli anni ’50 e non consente più ai ricercatori di svolgere il loro compito. In magazzino, sarà rifornito.

Per quanto riguarda il nuovo centro, esso verrà realizzato al posto degli edifici provvisori adiacenti, che non rispettano le norme ambientali. Il calendario prevede il lancio del concorso quest’anno e l’inizio dei lavori nel 2027. Il budget totale dell’operazione è stimato in 280 milioni, parte dei quali saranno finanziati congiuntamente dalla Fondazione di Ginevra e dalla Federazione.

Il problema, rilevato dal giornalista di minoranza Remy Pagani, di Ensemble à Gauche, è che il futuro edificio richiederà deviazioni dalla forma di 24 metri autorizzata nel settore. Inoltre, la legge vieta tali eccezioni lungo le rive dell’Arve. “Costruiremo una torre sulla riva del fiume. Sono molto probabili appelli da parte dei residenti”, ha avvertito.

“Il progetto non si crea. Dobbiamo fare appello all’intelligenza professionale e collettiva del rappresentante del futuro “, ha chiamato il consigliere di Stato Serge Dal Bosco, responsabile del dipartimento delle Infrastrutture, invitando i deputati a garantire la notorietà dell’Università di Ginevra.

