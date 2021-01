Sta arrivando un nuovo disegno di legge sul calcio

Il piano proposto per il Ministero dello sport è stato presentato oggi da Lefteris Avgenakis durante una conferenza di gabinetto. Il disegno di legge include disposizioni per riformare il quadro istituzionale del Comitato per gli sport professionistici, al fine di coordinarsi con lo studio completo FIFA-UEFA sul calcio greco, nonché lo stato operativo dei fan club.

Come già annunciato, il nuovo disegno di legge del ministero dello Sport prevede la ristrutturazione delle categorie del calcio professionistico, che entrerà in vigore dalla prossima stagione (2021-22), ma anche l’irrigidimento delle condizioni per la partecipazione alla categoria professionistica di seconda classe. (Capitale sociale minimo, lettera di garanzia).

Allo stesso tempo, il disegno di legge prevede il rilascio dei trasferimenti di atleti dilettanti dopo aver compiuto il diciottesimo anno di vita. Questa sentenza lascia ad ogni atleta dilettante la libertà di scegliere la società in cui intraprendere la carriera, raggiunta la maggiore età, provvedendo al contempo a compensare i collegi in caso di passaggio da squadra amatoriale a squadra professionistica. Questa disposizione è stata introdotta al fine di tutelare i diritti e il libero sviluppo della personalità degli atleti, pur fissando l’età di diciotto anni come limite ragionevole.