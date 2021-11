Spahn: la Germania è “nelle mani” dell’epidemia

Si è notato un peggioramento della situazione epidemiologica e un ritardo nelle dosi di richiamo della vaccinazione. Forse procedure più rigorose per i non vaccinati.

Il ministro della Salute Jens Spahn vede la Germania ancora una volta “nelle mani” di una nuova ondata di coronavirus. “È chiaro che l’epidemia non si è solo diffusa. La quarta ondata è arrivata con grande slancio”, ha detto in una conferenza stampa a Berlino. I nuovi casi riguardano in gran parte i non vaccinati. Se più persone vengono vaccinate, la diffusione del virus può essere ridotta. Il signor Spahn stima, tuttavia, che la “grande maggioranza” di coloro che non sono stati vaccinati non intendano essere vaccinati. Nella stessa conferenza stampa, Lothar Wheeler, capo del Robert Koch Institute for Epidemiology del governo, ha affermato che 16,2 milioni di persone in Germania di età pari o superiore a 12 anni non sono ancora vaccinate, di cui 3,2 milioni hanno più di 60 anni e quindi appartengono alla categoria di coloro che si sono abbattuti. stessi in grave pericolo.

Al fine di ridurre la quarta ondata dell’epidemia e prevenire il sovraffollamento negli ospedali, secondo il ministro della Salute, il tasso di vaccinazione della dose di richiamo deve essere aumentato. Da agosto sono state somministrate circa due milioni di dosi. Non è abbastanza”, ha detto J. Span. Gli Stati, responsabili delle questioni sanitarie, dovrebbero offrire ai cittadini altre possibilità dopo aver chiuso la maggior parte dei centri di vaccinazione, ad esempio creando unità più piccole. In questo contesto, Janes Spahn ha osservato che i bassi tassi di vaccinazione sono dovuti al fatto che un gran numero di medici di famiglia si rifiuta di fare vaccini di richiamo. Tuttavia, secondo uno studio dell’Università di Amburgo, il 78% dei vaccinati è disposto a farsi vaccinare con una terza dose. Il tasso di prontezza per gli over 65 anni è dell’89%.

Il ministro della Salute tedesco ha invitato gli Stati a imporre norme più rigorose e uniformi per quanto riguarda gli esami negli ospedali e nelle case di cura. Il personale e gli ospiti dovrebbero essere testati, anche se sono stati vaccinati. Sebbene si rifiuti di imporre la vaccinazione obbligatoria ai dipendenti di questi stabilimenti, il signor Spahn è dell’opinione che abbiano l’obbligo morale di farlo. Allo stesso tempo, ha sottolineato che le regole di distanza e igiene devono continuare “costantemente”, così come la norma che consente l’accesso solo ai vaccinati, ai guariti e a coloro che sono risultati negativi, e in alcuni casi solo ai vaccinati e recuperato. Spahn ha invitato le autorità a reprimere ristoranti e altri luoghi e punire i trasgressori: “Dobbiamo controllare i controlli”.

L’intensificazione dei controlli sull’adesione alla regola “vaccinati, ripresi e testati” è sostenuta anche dalla cancelliera Angela Merkel. Steffen Seibert, un portavoce del governo a Berlino a mezzogiorno, ha affermato che la decisione non esclude restrizioni più severe sui non vaccinatori. Nonostante il deterioramento della situazione epidemiologica e il numero crescente di pazienti Covid-19 negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva, il cancelliere non vuole ulteriori restrizioni sui pazienti vaccinati. Il margine di restrizione è previsto solo nel caso di non vaccinatori. “Logicamente” questo significa, secondo il signor Seibert, che solo coloro che sono stati vaccinati e che si sono ripresi dal coronavirus possono raggiungere il ristorante e altri luoghi. Tuttavia, alcuni Stati stanno già valutando l’attuazione di questa procedura. La questione sarà discussa giovedì e venerdì in una riunione dei ministri della salute negli stati tedeschi.

