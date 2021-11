In Francia, sette nuovi canali si uniscono alla piattaforma Rakuten TV.

Rakuten TV, una delle piattaforme VOD leader in Europa, ha annunciato il lancio di 21 nuovi canali in Spagna, Italia e Francia, come parte dei suoi piani di espansione in corso nelle regioni chiave.

In Francia, sette nuovi canali – Museum TV, My Zen TV, Universciné, Anime Digital Network (ADN), Wild Side TV, Emotion’L par Zylo e Ciné Nanar – si uniscono alla piattaforma Rakuten TV.

Museum TV è un canale per chiunque abbia visitato (e apprezzato) una galleria e offre molti spettacoli, tra cui documentari d’arte, programmi di intrattenimento e lezioni di pittura. My Zen TV offre un’offerta unica e completa con programmi che coprono sport, casa, salute, relax, cucina, viaggi e bellezza. Un gruppo di programmi incentrati sull’arte di vivere e sul lusso. Universciné è un canale focalizzato sulla promozione e distribuzione del cinema indipendente. Anime Digital Network (ADN) è un canale di streaming manga che offre una varietà di serie anime. Wild Side TV, parte di Wild Bunch, è un nuovo canale di cinema free-to-play (AVOD), che porta il meglio del cinema indipendente di tutto il mondo su un’ampia gamma di argomenti, dai blockbuster ai successi di genere e altro ancora. Film e classici. Emotion’L di Zylo è il primo canale FAST fantasy rivolto alle donne. Offrendo oltre 1.500 ore di contenuti premium da produttori pluripremiati, copre i migliori romanzi, commedie e thriller, in cui le eroine sono al centro della storia. FAST Ciné Nanar di Zylo sarà dedicato ai film d’azione a volte un po’ nostalgici, scenari catastrofici e film d’azione e fantascienza.

Tutti i canali sono immediatamente disponibili, ad eccezione di Emotion’L Channel e Ciné Nanar, che saranno presto disponibili.

I nuovi accordi internazionali di multicanalità rappresentano un ulteriore impegno nella strategia di Rakuten TV di promuovere l’offerta di contenuti locali gratuiti, supportati da spot, in partnership con i maggiori content maker europei.

I canali TV Rakuten lineari sono attualmente disponibili nella sezione gratuita dell’app Rakuten TV sui dispositivi Samsung e LG Smart TV. Gli utenti possono avviare l’app istantaneamente con un solo clic grazie al pulsante del telecomando del marchio e all’app preinstallata su alcune Smart TV.