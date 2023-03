“Solo perché Rahul Gandhi non è intelligente”: le quattro domande del BJP per il discorso di Cambridge | ultime notizie india

Sabato il Bharatiya Janata Party (BJP) ha rinnovato il suo attacco al leader del Congresso Rahul Gandhi per il suo discorso all’Università di Cambridge, dove Rahul Gandhi ha affermato che il governo lo stava monitorando attraverso il programma Pegasus. Solo perché Rahul Gandhi non è un “ragazzo intelligente”, ha detto Sambit Batra del BJP, non significa che l’India non sia un punto luminoso. Tra la condanna diffusa, il portavoce del BJP Shehzad Poonawalla ha sollevato quattro domande sul discorso di Rahul Gandhi. Il ministro dell’Unione Hardeep Singh Puri ha descritto il discorso di Rahul Gandhi come “estremamente bizzarro”. Lettore | Assam CM afferma che il discorso di Rahul a Cambridge è stato “un tentativo di prendere di mira l’India con il pretesto di…” Il primo ministro Modi sta distruggendo l’architettura dell’India, ha detto Rahul Gandhi nel suo discorso a Cambridge.

“Gli ufficiali mi hanno detto di stare attento al telefono come…”: Rahul Gandhi a Cambridge

In un momento in cui persino il Pakistan non osa più dire cose del genere sull’India in un forum globale, Rahul Gandhi afferma che la democrazia è sotto attacco e la magistratura è minacciata, ha detto Sambit Batra in una conferenza stampa sabato. “Quando la commissione investigativa nominata dal Consiglio supremo ha chiesto che tutti i telefoni cellulari fossero sottoposti a indagine, perché dopo non ha presentato il suo telefono?” disse Sambit Patra.

“Rahul Gandhi dice che la Cina è un paese diverso che vuole l’armonia. Qualcuno gli ha parlato del Fiume Giallo che rende la Cina una nazione. Ma Rahul Gandhi non ha visto il Gange qui”, ha aggiunto Batra.

Definendo Rahul Gandhi un “cinico perpetuo” e un “propagandista persistente”, il portavoce del BJP Shehzad Poonawala ha posto quattro domande: “1. al vaglio sulle accuse di intrusione – l’ecosistema l’ha respinta? 2. Rahul dice che le minoranze sono sotto attacco – dopo essere stata spazzata via dal nord-est, ha ottenuto 8/180 in 3 stati con significative minoranze e popolazioni tribali dove il loto del BJP è fiorito di nuovo! Questa è una festa sotto la sua direzione 1984 Hashimpura, Bhagalpur, Mumbai e 10 grandi rivolte! Islam? Giustizia quel Ray? Qualche ricordo? C’è democrazia all’interno del Congresso? 4. Nel tuo odio per una parte non puoi nemmeno chiamare il Pakistan per Pulwama e Down che lo giocano? ?E questa non è la prima volta!Non mantieni nemmeno le tue truppe Armati dubitando di loro, dicendo unki pitai ho gayi! ‘