Il Festival di primavera francofono prende il via in Kazakistan

ASTANA – Il Festival di primavera dei francofoni del 2023 è iniziato il 1 marzo e durerà fino al 30 aprile per promuovere la lingua francese e le culture francofone in Kazakistan, ha detto l’ambasciatore francese in Kazakistan Didier Cannes durante un briefing del CCC il 1 marzo.

Il festival, che si svolge in Kazakistan da 13 anni, comprende mostre d’arte, eventi sportivi, conferenze, incontri e masterclass con esperti stranieri, oltre alla Francophone Film Week, che presenterà 19 film francesi.

Gli eventi si terranno ad Astana, Almaty, Shymkent, Karaganda, Atyrau, Kostany e Ust-Kamenogorsk.

“L’obiettivo del festival è quello di evidenziare la ricchezza della lingua francese e la diversità delle culture francofone”, ha detto Canis.

Il 14 marzo, gli scolari di Almaty che studiano francese parteciperanno a un grande evento in cui gareggeranno in atletica leggera, judo e karate, tra gli altri sport. Astana e Almaty ospiteranno concerti con esibizioni del gruppo di danza Ruée des Arts.

Nell’ambito del festival, i fotografi francesi presenteranno il loro lavoro. Adele Gilansky, fotografa e artista, inizierà il suo progetto di tre mesi all’inizio di aprile. Culminerà in una mostra di tutte le sue opere create con artisti kazaki alla Galleria Esentai di Almaty, mentre il fotografo Jean-Marc Godes mostrerà il suo lavoro ad Almaty, Karaganda e Astana.

Il festival includerà anche uno spettacolo di realtà virtuale e un tradizionale concorso di canzoni francofone.

Il festival è organizzato dalle ambasciate di Armenia, Canada, Egitto, Francia, Libano, Marocco, Romania, Svizzera, alleanze francesi e altre istituzioni francesi in Kazakistan.