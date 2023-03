Matt Hancock: Altri testi trapelati che prendono in giro le persone in quarantena in hotel

Scritto da Joshua Nevitt e Kristi Cooney

3 marzo 2023, 04:24 GMT Aggiornato 1 ora fa

Le persone in quarantena in hotel durante il blocco sono state prese in giro durante gli scambi tra ministri e funzionari, sembrano mostrare le trascrizioni trapelate.

Messaggi Pubblicato da The Telegraph Sembra mostrare Matt Hancock e Simon Case che discutono di viaggiatori “rinchiusi” in stanze d’albergo “scatole da scarpe”.

Hancock suggerisce anche che alla polizia dovrebbe essere detto di far rispettare le regole con più forza.

Altri testi mostrano Boris Johnson che descrive la multa di 10.000 sterline inflitta a due persone che hanno infranto le regole di quarantena come “eccezionale”.

È l’ultima di una serie di rivelazioni arrivate dal leak.

Le lettere, che la BBC non ha verificato in modo indipendente o visto nel pieno contesto, erano tra le circa 100.000 inviate tra ministri e funzionari durante la pandemia, consegnate a The Telegraph dalla giornalista Isabelle Oakeshott.

È stato dato alla signora Oakeshott, una critica di lunga data dei blocchi, mentre aiutava il signor Hancock a scrivere il suo libro, Memoirs of an Epidemic.

Ha definito la fuga di notizie un “tradimento diffuso” utilizzato per produrre un “resoconto parziale distorto per adattarsi all’agenda anti-blocco”.

Ma le lettere danno un’idea del funzionamento interno del governo mentre lottava per contenere la diffusione del Covid-19.

In uno scambio del 16 febbraio 2021, Simon Case, che ricopre la carica più alta nella pubblica amministrazione come segretario di gabinetto, ha chiesto a Hancock se sapesse “quante persone abbiamo rinchiuso negli hotel ieri”.

Il signor Hancock ha risposto: “Nessuno. Ma 149 hanno scelto di entrare nel paese e ora sono in hotel di quarantena di loro spontanea volontà!”

Il signor Case ha risposto: “Farhan”.

Il signor Hancock ha anche scritto: “Stiamo dando alle famiglie numerose tutte le ali e mettiamo le pop star nelle sale del botteghino”.

Il signor Case ha risposto: “Voglio solo vedere i volti di alcune persone uscire dalla prima classe nella scatola da scarpe del Premier Inn”.

Le persone colpite dalla politica all’epoca descrissero il modo in cui veniva attuata come “caos” ed essere tenuti in un albergo era come vivere in una “prigione”.

In uno scambio precedente, il 28 agosto 2020, il signor Case, segretario permanente di Downing Street, ha chiesto a Hancock “chi sta effettivamente eseguendo l’applicazione”, apparentemente durante una discussione sul blocco.

Il signor Hancock ha risposto: “Penso che dovremo esagerare con la polizia”.

In un’altra lettera del gennaio 2021, Hancock sembra descrivere ciò di cui si è parlato in una riunione di dignitari, compreso il primo ministro.

Dopo aver riassunto una discussione sull’applicazione del blocco, ha detto: “Al-Thajer ha ricevuto ordini di marcia”.

Durante la pandemia, la polizia è stata spesso criticata per aver applicato le regole di blocco in un modo considerato da molti troppo zelante, con multe imposte a dog sitter e manifestanti.

Ma sondaggi d’opinione dell’epoca La maggior parte delle persone ha suggerito il proprio sostegno al modo in cui la polizia applica le nuove regole.

Il ministro degli interni ombra del Labour, Yvette Cooper, ha affermato che gli scambi hanno messo in luce “l’arroganza e la vergognosa mancanza di rispetto” dei ministri nei confronti della polizia.

“Nello stesso momento in cui stavano palesemente infrangendo la legge con le loro feste a porte chiuse, chiedevano una maggiore applicazione della polizia rispetto a tutti gli altri”.

La Federazione di polizia di Inghilterra e Galles ha affermato che le lettere di Hancock mostrano “una totale mancanza di rispetto” per gli ufficiali al centro del governo.

Steve Hartshorn, presidente nazionale dell’organizzazione che rappresenta oltre 130.000 ufficiali di base, ha affermato che la polizia ha messo “in pericolo le loro vite e quelle delle loro famiglie” durante la pandemia.

“Quindi scoprire che i ministri del governo si riferivano a loro come ‘sbadigli’ che ‘hanno ricevuto ordini di marcia’ è una vergogna assoluta”.

La signora Oakeshott ha difeso la sua decisione di condividere i messaggi di WhatsApp, affermando di averlo fatto “nel travolgente interesse pubblico” perché non era stata fissata alcuna scadenza per l’inchiesta pubblica del Regno Unito e temeva che i risultati potessero “potenzialmente” richiedere 10 anni.

Dopo essere stata pressata sul fatto che avrebbe preso in considerazione la possibilità di condividere le informazioni con il pubblico mentre aiutava il signor Hancock a scrivere il suo libro, ha detto: “Se me lo chiedessi, stavo segretamente progettando di fare qualcosa di molto diverso alla fine del progetto? la risposta è no.

“Se mi hai chiesto, ero preoccupato come giornalista per cosa potrebbe nascondersi lì, la risposta è sì”, ha detto a BBC Breakfast.

La fuga di notizie mostra anche che nel marzo 2021 il signor Hancock ha inviato un messaggio all’allora primo ministro Boris Johnson un collegamento a un articolo di notizie su due persone che erano state multate di 10.000 sterline ciascuna per non essersi auto-messe in quarantena dopo essere tornate da Dubai.

Il signor Johnson ha risposto: “Meraviglioso”.

Altri messaggi trapelati riportati da The Telegraph sembrano mostrare quanto segue:

Il team di Hancock ha chiesto se potevano “rinchiudere” l’ex leader del Brexit Party Nigel Farage dopo aver twittato un video di se stesso in un pub nel Kent.

La segretaria per l’assistenza sociale Helen Whateley ha scherzato sulla celebrazione della partenza di Piers Morgan da Good Morning Britain

La vice leader dei liberaldemocratici Daisy Cooper ha dichiarato: “Questo solleva il coperchio sul disprezzo di Boris Johnson e dei suoi colleghi conservatori per il pubblico britannico durante la pandemia.

“Hanno deriso e scherzato sulla violazione delle regole che tutti noi dovevamo seguire.