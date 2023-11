Società delle Nazioni: la Svizzera perde contro i campioni del mondo – rts.ch

La Spagna sicuramente non avrà successo in Svizzera. La squadra elvetica ha perso 7-1 a Letzgrund contro i campioni del mondo. La retrocessione in seconda divisione della Società delle Nazioni sembrava promessa alla Svizzera dopo la quarta sconfitta e l’1-1 dell’Italia contro la Svezia. L’unico elemento positivo di questa umiliante sconfitta è stato il gol d’onore che ha posto fine ad un lungo periodo di siccità.

L’incubo è sparito. L’immagine non inganna. La classifica mostra il 2-0 di Spagna e Svizzera che si riorganizzano non lontano dai 16 metri per scambiarsi e ritrovare la concentrazione dopo i primi 10 minuti strazianti. E per una buona ragione: Viola Calligaris, in perdita in ripresa, concede un evitabile calcio d’angolo al 4′. La Roja ne ha approfittato. Teresa Abillera ha trovato il colpo di testa del compagno di squadra del Real Madrid Oihan Hernandez sul secondo palo nell’apertura. Salma Baraluelo ha offerto una prestazione straordinaria nella difesa svizzera servendo Alexia Boutelas su un piatto d’argento. Poco più di dieci minuti di gioco, 2-0. Inka Grings sperava sicuramente in uno scenario diverso per la sua festa del 45esimo compleanno. Quello che non sapeva era che la torta sarebbe stata sicuramente indigesta al fischio finale.

L’Hajj ha portato l’unica soddisfazione della serata in sponda svizzera. [Michael Buholzer – Keystone]

reazione. Questo raggruppamento segnò una seconda partenza. In questo modo la squadra degli Elvezi è entrata effettivamente in gioco. Sono diventati più aggressivi nei duelli, riconquistando di più la palla e creando molte occasioni. L’occasione arriva al 22′ da Alisha Lehmann, ma il tiro del giocatore dell’Aston Villa viene respinto facilmente dal portiere Misa Rodriguez. Poco prima della pausa Luana Bühler ha lanciato alla perfezione la sua collezione Seraina Piubel. La giovane attaccante ha eliminato l’avversaria con uno splendido gancio, ma il suo tiro non ha trovato il bersaglio. Dopo non essere riusciti a tradurre in risultato la loro reazione, gli svizzeri sono stati puniti dieci minuti dopo l’inizio del secondo tempo. Su un nuovo calcio d’angolo spagnolo, Lucia Garcia ha aumentato il punteggio e Putellas ha aggiunto il punteggio su calcio di rigore dopo l’ora.

Fine del Dartag. 635 minuti, ovvero più di dieci ore: è questo il tempo di gioco che separa la Svizzera dal suo ultimo gol, fatta eccezione per l’inspiegabile autogol della Spagna agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. “Separati” perché alla fine la Svizzera è riuscita a segnare. La prima svizzera a registrare il suo nome nella classifica dei marcatori dopo la vittoria per 2-0 del Jubilee sulle Filippine ai Mondiali si chiama Alaiah Pilgrim. Un bel simbolo. L’attaccante, che nelle sue prime partite aveva mostrato grande voglia, ha battuto in due tempi il portiere avversario con uno dei suoi primi palloni quattro minuti dopo l’ingresso in partita, segnando il suo primo gol con la maglia della Nazionale. Sfortunatamente, questo successo tanto atteso è stato rovinato da un 5-1 e un 6-1 dell’Athenae del Castillo, poi un 7-1 per il Mighty Oroz. Gli svizzeri sono scesi in acqua sulla difensiva.

Thalmann è stato premiato davanti a un vasto pubblico nel Letzigrund. [Michael Buholzer – Keystone]

saluti. Ana Maria Crnogrocevic è stata premiata prima del calcio d’inizio per aver raggiunto le 150 presenze (153esima martedì). Durante l’intervallo è stata festeggiata Gayle Thalmann, recentemente in pensione, ora responsabile del reparto femminile dell’FC Lugano e co-commentatrice al microfono della RSI. Proprio come l’attaccante Fabienne Hamm, ritiratasi dal calcio internazionale poco più di 15 giorni fa. L’ex portiere del Bouloise ha giocato 109 partite con la nazionale svizzera in 16 anni di fedele servizio, mentre l’attaccante ha indossato la maglia della nazionale 80 volte e ha segnato 25 gol.

Bella presenza. Lo stadio Letzigrund era pieno di 8.515 spettatori. Il numero notevole di presenze è stato il secondo per la partita della nazionale femminile svizzera sul suo territorio dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Inghilterra nello stesso Letzigrund. 10.022 tifosi hanno assistito a questi allenamenti amichevoli in vista degli Europei del 30 giugno 2022. Nonostante il risultato, l’atmosfera era ottima e calda. Era particolarmente emozionata durante le nuove uscite dei Golden Globe Awards Aitana Bonmati E la sua collega Jennifer Hermoso, che ha ricevuto moltissimo sostegno dopo il caso del bacio forzato.

Zurigo, Ludovic Perochaud

Leggi anche: “È difficile uscire dalle rocce in cui ci troviamo”, si preoccupa Leah Walti.