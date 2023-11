Venerdì sera, 6 ottobre, la Francia affronterà l’Italia nella Coppa del mondo di rugby. A Lione (Rodano), dove si svolgerà la partita, l’atmosfera ha già cominciato a migliorare.

Ci sono appuntamenti da non perdere. La sera di venerdì 6 ottobre a Lione (runa)I Blues non hanno il diritto di fallire. Contro l’Italia, per la Francia la sconfitta è vietata. C’è grande fiducia tra i tifosi. “Vinceremo, non possiamo perdere contro l’Italia, che contro l’Italia ha fatto 96 punti tutti Persone di colore. Quindi forza al blues!“Qualcuno dice. Su un balcone in città la gente si sta già preparando per la partita e tutti aspettano con ansia il calcio d’inizio. Per loro non ci sono dubbi: La Francia vincerà, facilmente.



“Tutti a Lione amano il rugby.”

La squadra non perde contro l’Italia da dieci anni. Ma attenzione: Gli italiani hanno fatto progressi negli ultimi anni. Alcuni sono ancora cauti. Una sera Lione diventerà la capitale del rugby. Venerdì all’ora di pranzo cominciava già a fare caldo. “Tutti a Lione amano il rugby.”Moayad conferma. I Blues giocheranno senza il capitano Antoine Dupont, appena tornato ad allenarsi, ma davanti a quasi 60.000 tifosi che sperano in una partita scintillante.