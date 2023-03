Skal Cusco aiuta i giovani locali

Cusco, la porta d’accesso a Machu Picchu, è stata piena di disordini politici all’inizio di quest’anno. Più di 400 turisti si sono trovati bloccati in questa esotica destinazione cosmopolita a causa dei disordini politici nel paese. Durante la crisi, il Perù ha istituito una rete di protezione del turismo per mantenere una comunicazione costante con tour operator, agenzie turistiche e altri servizi correlati e ha collaborato con la Direzione del turismo della polizia nazionale peruviana per assistere i turisti secondo necessità.

Da allora il Perù è tornato alla normalità e Maria del Pilar Salas de Sumar, Presidente di Skal Cusco, ha annunciato ieri all’Assemblea Generale dello Skal Cusco Club che è stato firmato un accordo di cooperazione con l’ONG Vida y Vocación. Questa organizzazione fornisce assistenza ai giovani locali delle comunità a basso reddito delle Ande a Cusco, in Perù.

L’assistenza che Skal Cusco fornirà consiste in formazione professionale e opportunità di stage nel settore turistico in ristoranti, hotel e altre aree commerciali in cui i membri del club sono leader di team in aree come reception, cucina, pulizie e altri. Offre anche tour e visite ad aziende, nonché corsi di pasticceria e panificazione, pronto soccorso, informatica, inglese e altro ancora.

L’obiettivo primario di questo accordo è fornire opportunità di sviluppo, istruzione e crescita personale ai giovani locali.

A causa delle diverse circostanze, molti di questi giovani non hanno accesso alle risorse necessarie per raggiungere i propri obiettivi.

“Siamo certi che questa alleanza porterà grandi benefici alla nostra comunità e speriamo di poter contare sul sostegno di tutti i nostri membri per aiutare questo progetto a dare i suoi frutti e allo stesso tempo contribuire allo sviluppo del settore turistico nella nostra regione”, ha affermato María del Pilar Salas de Sumar, presidente Skal Cuzco.

“Insieme possiamo fare la differenza. Possiamo aiutare il mondo a diventare un posto più giusto ed equo per tutti”.