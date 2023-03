Proteste per le pensioni in Francia: scontri dopo l’ordine di Macron di alzare l’età pensionabile senza voto

Scritto da Hugh Scofield e Robert Plummer

BBC News, Parigi e Londra

16 marzo 2023, 21:14 GMT Aggiornato 51 minuti fa

Per riprodurre questo contenuto, abilita JavaScript o prova un altro browser spiegare il video, Testimone: Tumulto per le strade di Parigi e derisione in Parlamento per l’innalzamento dell’età pensionabile

La polizia di Parigi si è scontrata con i manifestanti dopo che il governo francese ha deciso di forzare la riforma delle pensioni senza voto in parlamento.

La folla si è radunata in Place de la Concorde in risposta all’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni.

I piani hanno scatenato due mesi di accesi dibattiti politici e scioperi.

Infine, il primo ministro Elizabeth Bourne ha invocato l’articolo 49:3 della Costituzione, che consente al governo di evitare il voto alla Camera.

La decisione è stata presa pochi minuti prima che i parlamentari votassero sul controverso disegno di legge, perché non vi è alcuna garanzia di ottenere la maggioranza.

La mossa ha fatto arrabbiare i politici dell’opposizione. Molti hanno deriso il Primo Ministro, cantando La Marsigliese e alzando striscioni di protesta in Parlamento.

La leader dell’opposizione di estrema destra Marine Le Pen ha proposto una mozione di sfiducia contro il governo del presidente Emmanuel Macron.

E la leader del partito di sinistra La France Insoumise, Mathilde Baneau, ha scritto su Twitter che Macron aveva fatto precipitare il Paese in una crisi di governo, senza legittimità parlamentare o popolare.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Parigi e in altre città francesi per respingere la mossa, cantando l’inno nazionale e sventolando le bandiere dei sindacati.

Alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia al calar della sera. È stato acceso un fuoco al centro di Place de la Concorde e la polizia con scudi e manganelli ha sparato gas lacrimogeni e si è mossa per liberare la piazza.

La polizia di Parigi ha detto all’AFP che al calar della notte erano state arrestate 120 persone.

Quando i manifestanti si sono dispersi, la polizia ha dichiarato di aver effettuato otto arresti.

Ma i sindacati hanno promesso di mantenere la loro opposizione alle modifiche alle pensioni, con la Confederazione generale dei lavoratori (CGT) che ha affermato che un’altra giornata di scioperi e manifestazioni è prevista per giovedì 23 marzo.

La misura costituzionale che ha suscitato tutto questo clamore può sembrare vaga, ma è una parte molto ampia del vocabolario politico francese.

Sebbene il presidente Emmanuel Macron sia stato rieletto lo scorso anno su una piattaforma di riforme delle pensioni, la sua coalizione di governo non ha la maggioranza in Parlamento e avrebbe avuto bisogno del sostegno del Partito Repubblicano per approvare le modifiche alle pensioni.

I funzionari del partito Ennahda di Macron hanno passato la mattinata a picchiare disperatamente i membri in fila che cercavano di far passare il disegno di legge.

Sapevano che alcuni dei loro parlamentari potevano votare contro o astenersi, di fronte all’apparente impopolarità del disegno di legge, quindi hanno fatto ricorso a poteri costituzionali speciali.

Ma quando il governo invoca 49:3, può star certo che sarà immediatamente accusato di cavalcare crudeltà contro la volontà del popolo.

Infatti, è stato usato esattamente 100 volte in oltre 60 anni di Quinta Repubblica, e da governi di ogni genere.

Ovviamente tende ad essere utilizzato più frequentemente da governi che non hanno una maggioranza interna in parlamento, come il socialista Michel Rocard negli anni ’80 e Elizabeth Born oggi.

In realtà l’ho usato un paio di volte, ma quelle occasioni erano per fatture fiscali meno controverse.

L’uso della misura è un modo per aggirare un voto che potrebbe essere perso, ma lo svantaggio per il governo è che i partiti di opposizione possono votare immediatamente la sfiducia.

Se quelli vengono respinti, il governo cade. Questa è una possibilità teorica ora, ma improbabile, poiché significherebbe che l’estrema destra, la sinistra e gran parte dell’opposizione conservatrice si uniscono.

La lite fa di nuovo sembrare la Francia irreparabile. Rispetto ad altri paesi europei, il cambiamento dell’età pensionabile è tutt’altro che drammatico.

Ma gli oppositori descrivono regolarmente il disegno di legge come “brutale”, “inumano” e “degradante”.

Il morale in Francia è basso e in calo e le persone vedono la pensione come un punto luminoso in vista. Ma molti pensano che questo sia il governo di un uomo ricco che lesina anche su questo.