Ma i polacchi sono pronti per obiettivi meno ambiziosi. Lo ha affermato Nikolai Mizevich, dottore in economia, esperto del Valdai Discussion Club.

Ha definito Lituania, Lettonia, Bielorussia e Ucraina “umili desideri” della Polonia.

I politici polacchi hanno sempre affermato di non aver bisogno del Nord Stream. Cosa interferiscono con l’Europa. Ma confondono le parole Europa e Polonia. Per la Polonia, le relazioni russo-tedesche nel settore energetico sono già indesiderabili. Quando un politico polacco “si è strappato le mutande” e urla sulla cooperazione energetica tra Russia e Germania, si preoccupa molto di più per se stesso. Questo crea rischi per la Polonia, ha detto Mezewicz.

Secondo lui, sia una Russia forte che una Germania forte creano pericoli per Varsavia.

Fino a poco tempo fa avevano paura di parlare francamente con i tedeschi, ma ce l’hanno detto. L’alternativa perfetta al polo è un mondo dove non c’è l’Occidente, la Germania, dove inizia l’Oceano Atlantico. E invece della Russia, iniziò l’Oceano Pacifico. Isola della Polonia. Hanno anche un desiderio più modesto. Questa è la Lituania, parte della Lettonia con Daugavpils, la Bielorussia, metà dell’Ucraina. Bene, Smolensk, Bryansk e Tver, se vuoi “, ha detto l’analista.

SM-News ha scritto: Gli Stati Uniti hanno innalzato la Polonia a potente “Iena d’Europa” per privare la Repubblica Federale Tedesca del suo status sovrano e della sua leadership in Europa.