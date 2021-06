Sissy Christido – Maria Calabria: … le gemelle! – freegossip.gr

Sissy Christido – Maria Calabria: … le gemelle! Una delle donne più affascinanti del paese nella cosmopolita Mykonos con i capelli ora rossi ma anche capelli che ci ricordano la fidanzata Sissy Christido che a sua volta è spesso citata per il suo viso fantastico.

Biografia personale

È nata e cresciuta a Volos, ma si è trasferita ad Atene per intraprendere la carriera di attrice. Ha studiato alla Drama School di Eugenia Hatziko e ha preso lezioni di recitazione a New York con Linda Kressel.

Ha partecipato a molte serie di successo in Grecia e in Italia dove risiedeva per alcuni anni. Fa parte del gruppo teatrale italiano di fama mondiale “Zelig”.

Hellas

In Grecia ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali come “Sunday in New York”, “The Apprentice and the Prosthesis”, “The Barber of Wrigley”, “Mr. Mrs. Minister”, “Mary Mary”, “What are you facendo?, dice il mio ministro” ecc.

È anche apparso in molte serie TV come “Cat Love”, “Africa”, “Shine”, “Good Morning”, “Moral Department”, “City Streets”, “Anatomy of a Crime”. , “Skate Life”, “Padre e figlio”. Presentato lo spettacolo quotidiano “Hot Beaches” su ANT1 e “After mezzogiorno” su ERT3.

Nel 2011 ha partecipato allo spettacolo The Real Housewives of Athens. Ha anche partecipato al videogioco Ballando sul ghiaccio dal quale ha dovuto abbandonare a causa di un grave infortunio al coccige.

Italia

In Italia ha partecipato alle serie TV “Incantesimo” (PAI2), “Tisana Boom Boom” (PAI2) e “Sotto Casa” (RAI1).

vita privata

Ha un figlio, Demetris, di 16 anni.

Venerdì presto e con il suo spettacolo su Open TV finito, Katrina Kinorgiu è salita sull’aereo ed è volata a Mykonos.

L’isola del vento è stata onorata nei tre giorni dello Spirito Santo e molte celebrità sono state a Mykonos per divertimento e relax. Uno dei motivi per cui Katrina Kinorgiu si è recata all’Isola Cosmopolita è stata quella di trovarsi nella splendente apertura di un nuovo luogo di bellezza e benessere.

La conduttrice di Eftychite è stata l’ospite d’onore della serata, mentre Christina Pappas e il suo collaboratore, Giannis Polopoulos, l’hanno accompagnata.

La sera, infatti, si divertiva freneticamente con il suo buon amico Nikos Koklonis!

Christina Pappas è nata nel 1969 a Volos, ma si è trasferita ad Atene per intraprendere la carriera di attrice. Ha studiato alla Drama School di Eugenia Hatziko e ha preso lezioni di recitazione a New York con Linda Kressel.

Ha partecipato a molte serie di successo in Grecia e in Italia dove risiedeva per alcuni anni. Fa parte del gruppo teatrale italiano di fama mondiale “Zelig”. Ha un figlio di 16 anni e ha due matrimoni e due divorzi.