La relazione di Giannis Baxivanis con al-Kharoub è quasi esistenziale: È stato il primo chef a mettere in luce le multiformi dinamiche di questo oggetto trascurato e, incorporandolo profondamente nel suo vocabolario gourmet, lo ha trasformato nella lingua guida della cucina locale (a Creta è ormai parte integrante dei menu che coprono l’intera gamma dai ristoranti tradizionali a quelli dal cappello d’oro). ), ma è anche una delle guest star più forti per il delizioso palmeto di tutta la Grecia. Quindi, è del tutto appropriato monopolizzare non solo la grondaia, ma anche l’intera deliziosa tela per il nuovo progetto del pluripremiato chef.

Così, “Carobs” sarà il nome del nuovo ristorante dello chef che avvolgerà il mondo intero in frittelle, con sede ad Al-Haidari e la sua auto è il suo cibo preferito. Infatti, frittelle sottili, croccanti e profumate, cotte nel satji orientale, senza alcuna traccia di olio. I suoi involtini di carruba, ispirati ai ricordi dei continui viaggi dello chef, si ispirano ai sapori del pianeta, ma saranno preparati esclusivamente con ingredienti greci, carni selezionate e verdure fresche.

Pollo marinato, salsa allo yogurt allo zenzero, limone e tocco dello chef, trucco dubai, prosciutto di pancetta, salsa di pomodoro, peperoni, mais, lattuga e formaggio fuso serviti a paxivan e millie pie, yogurt aromatico con tahini, lattuga e pomodori che sigillano il gusto della siria in un boccone. Patate saltate con pancetta e stella marina aromatica nei contorni, con il metodo di preparazione che fa sì che il piatto arrivi a casa nostra esattamente come progettato dallo chef, mentre bignè di carruba dolce e soffice pane di carruba aromatico preparato a suo modo unico e personale e ricetta dell’impasto, completano il puzzle di materiali che, oltre al superfood Nutrizionale, è anche un super ambasciatore del gusto greco.

La “Carob” entrerà in funzione il 21 febbraio, inizialmente servendo Heydari e Anu Leumi, con ordini al 21053111616 e https://charoupia.baxevanis.com/.