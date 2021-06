Focolaio di Covid a Mosca, chiusa la fan zone

Il nostro calcio d’inizio della Coppa del Mondo Esclusi: Kimpembe, Mourinho, PSG… i preferiti dagli osservatori!

Niente più fan zone a Mosca! La Russia ospiterà sette partite del Campionato Europeo 2020, tutte a San Pietroburgo. Ma il Paese sta affrontando una nuova ondata di pandemia con una vera e propria recrudescenza dei casi di Covid-19. Un’epidemia allarmante ha spinto Mosca ad adottare misure drastiche.

Altri eventi di massa

Avvia presentazione

Euro 2021: undici giocatori salteranno la competizione! +12

stazione di fan Credito immagine – icona dello sport

La decisione è caduta questa mattina. Il sindaco di Mosca ha postato un messaggio sul suo sito web: “Stiamo fermando per un po’ gli eventi di intrattenimento di massa e dobbiamo anche chiudere per un po’ le sale da ballo e la fan zone”. “Non volevo farlo, ma devo farlo. A partire da oggi, gli eventi di intrattenimento sono limitati a un massimo di 1.000 persone. Quindi gli appassionati di calcio dovranno trovare un posto diverso dalla fan zone del complesso olimpico di Luzhniki. Ora dobbiamo Spero che queste restrizioni siano sufficienti a contenere questa nuova ondata epidemica e che ciò non metta in discussione la posizione della Russia come paese ospitante dell’euro.