Sisal rafforza la sua presenza internazionale con un nuovo “hub digitale” in Tunisia

Sisal, leader nel settore dell’intrattenimento internazionale con oltre 75 anni di esperienza, è orgogliosa di annunciare la creazione del suo nuovo “Digital Hub” in Tunisia, rafforzando la sua rete internazionale e l’impegno per lo sviluppo delle competenze e l’innovazione. Già presente in Italia, Marocco e Turchia, Sisal offre una varietà di lotterie, scommesse, giochi online e dispositivi di intrattenimento.

Per attingere all’ecosistema digitale locale e attingere al pool di giovani talenti, Sisal ha istituito centri tecnologici in diversi paesi. Oltre agli hub esistenti in Albania dal 2019 e in Turchia da febbraio 2022 con oltre 700 opportunità di lavoro erogate, Sisal è lieta di aprire il suo nuovo “hub digitale” in Tunisia che porterà le sue competenze ad alto valore aggiunto tecnologico e l’occupabilità tunisina .

Sisal è lieta di collaborare con quattro prestigiose università, ESPRIT, MED TECH, MSB e SUP’COM, a dimostrazione del loro impegno nella partnership locale e nel sostegno allo sviluppo dei giovani talenti tunisini.

Queste iniziative mirano a fornire agli studenti l’opportunità di acquisire esperienza pratica in un ambiente tecnologico in evoluzione, migliorando così la loro occupabilità digitale e un forte potenziale occupazionale per ingegneri e sviluppatori di nuove tecnologie.

Con la sua presenza in Tunisia, Sisal punta a rafforzare le proprie attività commerciali, stabilire partnership significative e reciprocamente vantaggiose con le università locali e investire nello sviluppo delle competenze digitali dei giovani tunisini.

Queste iniziative riflettono il suo impegno nei confronti della Tunisia e il suo desiderio di contribuire alla sua crescita sostenibile.

Per ulteriori informazioni, visitare i seguenti siti:

https://www.sisal.com/ita/company

https://esprit.tn/

https://www.smu.tn/

https://www.supcom.tn/