L’Italia saluta Silvio Berlusconi con un funerale di stato – arabic.china.org.cn

(Xinhua/Alberto Lingria)

(XINHUA) – ROMA, 14 GIU – Migliaia di persone in lutto si sono radunate mercoledì intorno al Duomo di Milano per salutare Silvio Berlusconi, magnate dei media ed ex primo ministro italiano, morto all’età di 86 anni.

Più di 2.000 persone, tra cui leader politici nazionali e internazionali e personalità del mondo degli affari, dei media, dello sport e dello spettacolo, hanno partecipato ai funerali di stato, trasmessi in tutto il Paese.

Oltre ai membri della famiglia di Berlusconi, erano presenti politici come il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il presidente Sergio Mattarella ei leader della maggior parte dei principali partiti politici del paese. Dignitari internazionali includevano il primo ministro ungherese Viktor Orban e il presidente iracheno Abdul Latif Rashid, oltre a dozzine di ambasciatori stranieri in Italia.

Secondo Mediaset, il colosso televisivo fondato da Berlusconi, il miliardario sarà cremato e le sue ceneri deposte in un mausoleo nel terreno della sua villa ad Arcor, vicino a Milano.

Il signor Berlusconi è morto lunedì all’ospedale San Raffaele di Milano. Venerdì è stato ricoverato in ospedale per un controllo programmato a causa di una leucemia cronica.

Ha influenzato profondamente l’Italia in molti modi. Il miliardario e magnate dei media è stato una figura di spicco nella politica italiana per tre decenni. Ha guidato quattro governi separati come primo ministro tra il 1994 e il 2011 e ha prestato servizio anche al Senato.

