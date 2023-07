Al cinema. Elementary, il nuovo successo pieno di umanità dei Pixar Studios

Vedi le mie notizie

Elementary, l’ultimo film della Pixar. ©PIXAR – © 2023 Disney/Pixar.

Element City è una città cosmopolita in cui coesistono i personaggi di Fuoco, Acqua, Terra e Aria. Pietro PrestoIl regista si attacca a questo mondo perché vuole raccontarci una storia. E non uno qualsiasi. lei ha !

Infatti, rompendo l’antica usanza coreana che lo avrebbe portato a sposare una donna del suo stesso paese, sposò un’americana di origine italiana. Con conseguenze che non si potrebbero mai immaginare nella foto in miniatura della sua famiglia…

Benvenuti a Element City!

Questa è la storia di Flam che ha lasciato Fairyland con la sua famiglia per stabilirsi a Element City. Suo padre, avendo rinunciato alla terra delle sue origini, fu rifiutato dai suoi antenati.

Poco male, il padre aprì un negozio molto simpatico e, raggiunta l’età della pensione, decise di affidarlo alla figlia Flam.

Accetta il suo destino con le parole mentre sente di essere in grado di avvicinarsi a un altro futuro. Ma, contro la sfortuna…

Romeo e Giulietta della Pixar

Un’inondazione, inevitabilmente disastrosa, del Boteko in questione lo induce ad incrociare Flack, un giovane pieno di interessi, per accorrere in suo aiuto.

Verrà creato un collegamento remoto tra i due. Piccolo problema: acqua e fuoco non possono toccarsi. Sì, Flack è fatto di acqua. Inoltre, se i genitori dell’acqua ricevono volentieri Flam a casa, allora questo è molto diverso da suo padre.

Video: attualmente in Actu

Un’avventura piena di colpi di scena

Possiamo fidarci della Pixar per mettere insieme un’avventura piena di colpi di scena, azione, suspense, emozione e umorismo, il tutto nel bel mezzo di un’esplosione di colori e delle creature più autentiche.

Romeo e Giulietta hai detto? Annuendo di sicuro, scavando qui di sfuggita il solco della trasmissione, ma soprattutto sforzandosi di creare intrattenimento di innegabile qualità per catturare l’attenzione del popolo 8S e non solo.

Elementare: Direttore: Peter Sohn Doppiaggio francese: Adèle Exarchopoulos (Flam), Vincent Lacoste (Flack), ecc. Durata: 1h42 Genere: Animazione, Commedia

