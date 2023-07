MotoGP Italia J3, Miguel Oliveira (Aprilia/AB): “Sono contento di essere tornato ma non sono riuscito a finire la gara”

annuncio



Questa prima parte di stagione è stata sicuramente molto complicata per Miguel Oliveira che è stato il favorito esterno durante la pausa invernale con un aprile pieno di promesse. Ma le circostanze hanno deciso diversamente. Non torneremo sugli incidenti con Marc Marquez a Portimao e con Fabio Quartararo a Jerez, individuati ogni volta come danni collaterali. Contano però molto nella situazione attuale del portoghese che ha fatto un ritorno straziante all’ultimo Gran Premio d’Italia…

Perché la ripresa dell’attività non è stata facile per il pilota RNF Aprilia La spalla che si sta ancora riprendendo e la gamba che si è appena ripresa. Ventesimo nelle prove libere, in qualifica non ha fatto miracoli piazzandosi al 17° posto. sprint E così, senza un punto nello zaino, avrebbe iniziato il suo lavoro Gran Premio d’Italia domenica gettando le basi per la Top 10… prima della caduta, ma solo per questa volta.

sulla sua prestazione in Mugello e prima ancora Sachsinring Questo fine settimana, l’equipaggio di A.J Raúl Fernández Chi non ha brillato meglio sul satellite RS-GP ha commentato: “ Sono contento di essere tornato. È stato il fine settimana in cui i progressi sono stati presenti Il cinque volte vincitore della MotoGP parte con una KTM. ” Avevo velocità e ritmo. Non sono riuscito a finire la gara, è un peccato… »

Michele Oliveira: Mi sono visto in grado di lottare per la top ten »

E ancora … ” Mi vedevo nella posizione di lottare per la top 10 ed ero molto fiducioso di potercela fare. Recentemente, È stata la mia seconda gara lunga dell’anno e sono contento di averne fatto almeno la metà e di essere stato competitivo. La cosa buona è che abbiamo un’altra gara il prossimo fine settimana, quindi speriamo di poter ribaltare la situazione e dare a tutta la squadra il risultato che meritano “.

Dopo essere caduto a Portimao e Jerez senza colpa sua, e poi colpa sua di Mugilo, il portoghese ha collezionato punti solo nelle tre gare di Portimao (settimo), Austin (ottavo) e Jerez (quinto), che lo collocano in 17° posto a classifica generale provvisoria Con 21 punti.

