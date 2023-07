Burger King ha osato l’impensabile

Su TikTok, i fan del fast food hanno stretto i denti su questo Shitaniri.screenshot di tiktok

La catena di fast food vende un hamburger condito con un’enorme quantità di formaggio e per fortuna è tutto Shitaniri Disponibile solo in un paese e molto lontano.

Burger King lo definisce un “vero cheeseburger”: due fette di panino con 20 fette di cheddar al centro. qualunque altra cosa. Niente lattuga, niente cipolla, solo formaggio. Questa spazzatura (scusate, ma mancatevi di rispetto se vi piace quel genere di cose) è apparsa nel menu di una catena di fast food, non negli Stati Uniti, questo paese ama le arterie grasse e ostruite, ma in Thailandia.

L’hamburger “Heart Attack Special” si presenta così:

Da notare il misto di panico e invidia che si leggeva sul volto del giornalista Cnn Da “Esporre il caso”:

Questo delizioso formaggio è così ridicolo che persino Burger King lo ha chiarito FB Questa domenica 9 luglio non è stato uno scherzo. Proprio sui social, in particolare su TikTok, molti netizen hanno postato video in cui assaggiavano questa novità che non doveva vedere la luce.

ha detto un cliente di 25 anni Cnn Ama il formaggio, ma era “troppo”. un po? veramente? “Non ho potuto fare a meno di mangiarne metà”, ha continuato.

“Gli altri hamburger sono buoni.” Immagino che tornerò al doppio formaggio angus come al solito” Sono Jeepetch, un cliente che ho incontrato Cnn

“Potrei non riprovarci. Mi piacciono alcune fette di formaggio nel mio hamburger, ma non così tanto. “ READ Bloccato in Tik Tok per utenti non verificati Alisa Choengverug, un’altra cliente di 26 anni

Burger King non si guadagna il pane con questo tipo di opzione, ma è un modo per distinguersi dai suoi concorrenti e far parlare il marchio sui social media. Inoltre, il gigante del fast food sta adattando le proprie offerte ai gusti locali. In Tailandia, il formaggio è particolarmente apprezzato dalla Generazione Z ed è comune vedere questo prodotto lattiero-caseario coprire tutti i tipi di piatti.

