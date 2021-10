Sette deputate afgane ad Atene via Tbilisi

Sono sfuggiti al regime talebano e hanno raggiunto una destinazione finale negli Stati Uniti

Sette deputati a partire dal Afghanistan arrivato attraverso Tbilisi, in un atena, accompagnati dai loro familiari. Il afgano Sono stati rilasciati dal loro paese dopo aver preso il controllo talebani Le seguenti azioni suZaka Khan ONG, che ha sede a New York.

Rifugio in Grecia

Afghanistan: i talebani si divertono con le armi sui pedalò

Secondo le sue informazioni Ministro degli Affari Esteri, L’arrivo e la permanenza delle sette donne in Grecia avviene in stretto coordinamento tra loro Ministeri degli Esteri e Immigrazione e asilo Fa parte dell’impegno del governo per fOspitare un numero simbolico di afgani e fondamentalisti, libertà di espressione e parità di genere.

Annuncio dell’arrivo in Grecia di 7 deputate afgane e delle loro famiglie via Tbilisi ? https://t.co/7UoFI5QRvQ – Ministero degli Affari Esteri (GreciaMFA) 22 settembre 2021

Queste rappresentanti donne ei loro familiari saranno ospitati in Grecia per un breve periodo fino alle procedure per il loro trasferimento e inaugurazione in Grecia. Stati Uniti d’America.

