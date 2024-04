Scoperta in Polonia: una protesi di 300 anni fatta di oro e lana rivela cure mediche avanzate nel XVIII secolo

La medicina storica rivela spesso tesori nascosti che testimoniano l’intuizione e l’ingegnosità delle cure fornite prima dell’era moderna. A Cracovia, nella cripta della Chiesa di San Francesco d'Assisi, gli archeologi hanno scoperto una protesi del palato risalente a quasi 300 anni fa, che dimostra una risposta innovativa alla palatoschisi, una deformità congenita.

La scoperta, guidata da Anna Spink dell'Istituto Herzfeld di immunologia e terapia sperimentale in Polonia, è stata dettagliata in una recente pubblicazione di Giornale di scienze archeologiche: rapporti. Dimostra l’ingegnosità delle cure premoderne e arricchisce la nostra comprensione dello sviluppo medico.

Abito storico e sua scoperta

La protesi palatale è stata rinvenuta nella cripta della Chiesa di San Francesco d'Assisi durante gli scavi del 2017-2018. È un meraviglioso esempio di conoscenza medica del passato. Questa protesi è nota come otturatore palatale. È specificamente progettato per compensare l'assenza di palato duro in una persona con palatoschisi.

È lungo circa 3,1 cm e pesa 5,5 grammi. Questo dispositivo avanzato viene inserito nella cavità nasale. Svolge un ruolo cruciale nel migliorare le funzioni di base come la deglutizione, la respirazione e la parola.

Anna Spinick è stata in prima linea in questa scoperta, sottolineandone non solo l'unicità. In un articolo di Scienza in direttadichiara: “ Questa è forse la prima scoperta di questo tipo non solo in Polonia, ma anche in Europa. Tali dispositivi non si trovano nelle collezioni istituzionali e private (polacche e straniere) “.

Questo commento evidenzia la rarità e l'importanza di questa scoperta. Fornisce uno spaccato delle antiche tecniche mediche che utilizzavano materiali come oro, argento e lana per creare protesi funzionali e biocompatibili. Oltre alla nostra chirurgia all'avanguardia, hanno davvero il potere di cambiare la vita dei pazienti.

Composizione e funzione

L'arto protesico scoperto a Cracovia è una delle conquiste dell'antica ingegneria medica. La sua costituzione imita il più fedelmente possibile la struttura naturale del palato duro. La parte principale di questa protesi è una placca metallica. Sostituisce il palato duro mancante.

In effetti, la palatoschisi è una malformazione congenita in cui il palato duro o il tetto della bocca non si formano completamente durante la gravidanza. Questa assenza crea un'apertura tra la bocca e la cavità nasale. Può influenzare il parlare, la deglutizione e talvolta la respirazione.

Questa piastra metallica è realizzata principalmente in lega di rame. Ma gli archeologi hanno notato un notevole arricchimento con oro e argento. Questi minerali non sono stati scelti a caso.

L’oro e l’argento hanno proprietà antibatteriche, fondamentali per prevenire le infezioni in una zona sensibile come il cavo orale. Inoltre questi materiali nobili garantiscono una certa elasticità e durata alla protesi.

Il secondo elemento di questa protesi è un cuscinetto di lana, fissato ad una piastra metallica. Questa parte della protesi è essenziale. In effetti, aiuta a mantenere la struttura in posizione. Pertanto fornisce una vestibilità sicura e confortevole.

La scelta della lana non è meno strategica dell’oro o dell’argento. Questo materiale morbido e flessibile si adatta delicatamente ai tessuti sensibili della bocca, riducendo il rischio di irritazioni o infezioni. Inoltre, analisi scientifiche hanno rivelato che la lana era impregnata di ioduro d’argento, un composto noto per le sue potenti proprietà antimicrobiche.

Effetti storici e medici

Questo trattamento innovativo indica una comprensione avanzata delle esigenze di sterilizzazione e prevenzione delle infezioni. Per determinare la composizione della protesi, i ricercatori l'hanno analizzata utilizzando un microscopio elettronico a scansione. Quest'ultimo espande notevolmente la superficie del corpo. Hanno anche utilizzato la spettroscopia a raggi X a dispersione di energia, che analizza la composizione chimica del campione.

A quel tempo i medici, senza accesso alle moderne tecnologie mediche, dovevano mostrare creatività e notevole precisione. Dovevano progettare un dispositivo che fosse efficace, durevole e confortevole per il paziente.

” La precisione della protesi indica un'esperienza significativa “, spiega Marta Kuric, dell'Università di Lodz e coautrice dello studio. Sottolinea che la protesi è realizzata con metalli molto sottili e delicati, meno facili da lavorare rispetto ai materiali moderni. Tuttavia, si trovano perfettamente adattati a questo inconveniente.

Le schisi orofacciali includono palatoschisi e labbro leporino. Hanno una prevalenza globale di 1 su 1.000-1.500 nascite nell'era moderna. Ma sono conosciuti da molto tempo. Si dice che l'oratore greco Demostene (384-322 a.C.) avesse la palatoschisi e usasse pietre per colmare la lacuna.

Diverse opere del XVI secolo suggeriscono di utilizzare una miscela di cotone, cera, oro, argento, lana e spugna per chiudere la fessura orofacciale. Questi rari dispositivi erano unici e progettati appositamente dai dentisti.

Spink ha spiegato che questi prodotti sono realizzati con metalli preziosi, quindi solo le persone delle classi sociali più ricche possono permetterseli.

Fonte: A. Spink et al., “Un abito palatale proveniente da ricerche archeologiche presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi a Cracovia (Polonia)“, Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 54, aprile 2024, 104443