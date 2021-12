Sconfitta di Prometeo per mano del Venezia per otto giocatori (68-78)

Il Prometeo è in pessime condizioni, cosa che è stata confermata contro il Venezia, in quanto il Patrasso non ha approfittato del fatto che giocasse in casa o che l’Italia avesse a disposizione solo otto giocatori.

Ha così subito una sconfitta per 78-68 per l’ottava partita dell’Europeo, ed è rimasto per la terza partita consecutiva lontano da un risultato positivo ed è sceso a 2-6, record che lo ha portato all’ultimo posto nel secondo girone. .

I giocatori di Elias Zoros hanno preso un vantaggio di due punti (54-52) per entrare nel quarto periodo, ma poi hanno “schiacciato” e hanno permesso al fucile di segnare in parte 26-14 e raggiungere la sua quarta vittoria del torneo. I migliori marcatori della squadra vincente sono stati Mike Bramus, Victor Saunders e Mitchell Watt (12 rimbalzi) con 13 punti, mentre Jeff Brooks ha aggiunto 12 punti.

Per Prometheus, che ha pagato il 17,4% per tre lanci (2/23) e una formazione molto bassa (10 assist per 13 falli), Garage di Grant ha segnato 19 punti e 8 rimbalzi, Kendrick Rae 17 e Demetris Agravanes 14 e 10 rimbalzi.

dieci minuti: 16-12, 31-30, 54-52, 68-78