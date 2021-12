Il Paris Saint-Germain annuncia una nuova scadenza per il ritorno ad allenarsi di Neymar

Il Paris Saint-Germain ha riportato una nuova durata di assenza per Neymar, vittima di una distorsione alla caviglia sinistra, alla fine di novembre. Il brasiliano non tornerà ad allenarsi prima di quattro o cinque settimane.

Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di rivedere Neymar in campo. Il Paris Saint-Germain ha annunciato un nuovo periodo di assenza per il giocatore brasiliano, che attualmente sta curando una distorsione alla caviglia sinistra.

“Neymar JR ha continuato le sue cure a Ooredoo e continua a tornare agli allenamenti programmati entro quattro o cinque settimane”, si legge in una dichiarazione medica del club. Resta grande l’incertezza per la fase a eliminazione diretta di Champions League contro il Real Madrid del 15 febbraio (su RMC Sport).

Parigi aveva annunciato un’assenza tra le sei e le otto settimane alla fine di novembre

L’attaccante brasiliano si è infortunato durante la trasferta da Parigi a St-Etienne (1-3, 15a giornata di Ligue 1), il 28 novembre. Il giorno successivo, il club ha annunciato un’assenza stimata tra le sei e le otto settimane per l’ex giocatore del Barcellona.

Neymar in piena riabilitazione © Capture Instagram

Quest’ultimo lunedì non ha partecipato alla festa di compleanno del collega Kylian Mbappe, in un famoso ristorante italiano della capitale francese di proprietà di Marco Verratti. Neymar ha pubblicato una storia su Instagram in cui fa esercizi di costruzione muscolare. Possiamo vedere la sua caviglia sinistra che tiene una stecca.

In questa stagione, il 29enne ha giocato 14 partite (segnando tre gol) in tutte le competizioni. A Lorient salterà l’undicesimo incontro da agosto con il Paris Saint-Germain a causa di diversi problemi fisici (questa distorsione, un caro amico infortunato a novembre). Ad ottobre, ha espresso la sua felicità con il nuovo sviluppo insieme a Lionel Messi, il suo ex partner dell’FC Barcelona.

“Sono molto felice”, ha detto a margine di un evento promozionale. Non è solo un grande calciatore, un grande giocatore e un genio, è anche mio amico. E quando hai degli amici al tuo fianco, la vita è più leggera e tranquilla e speriamo di scrivere insieme la storia come abbiamo fatto a Barcellona». Dovrà aspettare la fine dell’inverno per ritrovarlo.