Clic, contatori, feste e vantaggi

Ospita una funzione rivelatrice del clima nei camerini di Parigi Il gruppo. In questo parla di vari problemi che stanno chiaramente condizionando l’aspetto della costosissima squadra nella capitale francese. Secondo il quotidiano ufficiale, uno dei problemi principali è la presenza di “due gruppi” negli spogliatoi. Quelli dei francesi e dei latinoamericani.

In effetti, si dice che questa situazione lo infastidisca molto Kylian Ibaby Ed è uno dei motivi per cui è vicino all’addio, perché non mostra la volontà di prolungare il contratto e il Real lo aspetta a giugno da svincolato a braccia aperte.

Anche l’interruzione di molte stelle è un problema serio. Il giornale si riferisce specificamente a Neymar, assente ad un evento per i main sponsor del gruppo, e la sua presenza era obbligatoria.

Il “calcio” del brasiliano ha suscitato il malcontento dell’amministrazione, che ha valutato la possibilità di infliggergli una grossa multa, ma ciò non è avvenuto e la vicenda è stata “insabbiata” con il pretesto ufficiale che Neymar non sapeva di dover sottostare. Test dell’arteria coronaria prima dell’evento.

Allo stesso tempo, in una delle ultime sessioni di allenamento mattutino della squadra, due giocatori latinoamericani, i cui nomi non sono trapelati, sono apparsi in rovina e si è appreso che avevano trascorso la notte a una festa.

Anche dopo aver vinto il Pallone d’Oro Lionel Messi Ha festeggiato la sua eccellenza in un club con la presenza di diversi suoi compagni di squadra. Il giorno dopo, lui e Leandro Paredes hanno saltato l’allenamento con una scusa ufficiale per i sintomi della gastroenterite, qualcosa che ha sconvolto molti all’interno della squadra.

Un’altra questione che ha causato disordini inutili e molti commenti nelle file del gruppo è stata … la serie TV sulla separazione di Wanda Nara e Mauro Icardi, con l’argentino che ottiene un permesso speciale per recarsi a Milano e ritrovarla con la moglie/ agente.

È stata un’altra circostanza in cui alcune persone hanno parlato del trattamento privilegiato di alcuni giocatori con la dirigenza e l’allenatore ha chiuso un occhio.

Infine, un altro punto di contesa all’interno della squadra è la convivenza tra Kaylor Navas e Gigio Donaroma. Mauricio Pochettino non ha proposto l’acquisizione del portiere italiano, che è stato chiaramente acquisito su iniziativa della dirigenza.

I due portieri hanno fatto un accordo ufficioso per competere in salute per la posizione principale, ma diversi eventi hanno acceso … le micce.

Come le dichiarazioni dell’agenda del portiere italiano, Mino Raiola, che “questa questione finirà prima o poi con la vittoria di Donnarumma” o l’attacco che Navas ha detto davanti all’italiano a Marcin Bulka, portiere in prestito dal Parigi al Nizza, perché indossavano guanti della stessa marca dicendo “o così solo i migliori portieri del mondo indossano i guanti”.

Fonte: www.sport-fm.gr