Sarah Tonisi e Francesca Scorpini, il tocco italiano di ASM Romagnat

“Siamo italiani e non abbiamo paura di dire le cose?! Ci piace scherzare ed è vero che non abbiamo molte restrizioni”. “”, ha allentato Sarah Tounsi. “La cosa più importante per noi è avere divertimento con la squadra”, ha continuato Francesca Sgorbeni. Nel giro di una stagione, i due giocatori italiani hanno portato I internazionali dalla Romania hanno portato una grande dose di vivacità e umorismo nello spogliatoio dell’Alvernia. Uno spirito in più di cui il gruppo potrebbe aver bisogno. “Era il nostro sole all’inizio della stagione, ammette Fabrice Riberoles. Sono arrivati ​​con i loro sorrisi, entusiasmo e determinazione. È un altro modo di avvicinarsi all’allenamento e ai giochi. Si inseriscono perfettamente nella squadra e mi sento davvero soddisfatto. “

Va detto che le condizioni per il loro arrivo sono state preparate con largo anticipo. Se i due nazionali transalpini scelgono ASM Romagnat, è per il duplice progetto proposto dal club. A Clermont-Ferrand, Sarah Tounsi e Francesca Sgorbeni hanno trovato le condizioni ideali per realizzare il loro progetto universitario. Le loro famiglie non erano insensibili alla lettera di Auvergne, nonostante le proposte finanziarie più elevate in altre formazioni.

“Questo club rappresenta i valori che abbiamo in Italia”, spiega Sarah Tonisi. Con noi le ragazze lavorano, studiano e talvolta viaggiano tre ore per allenarsi. Qui è esattamente così. Non c’è interesse economico e si preferisce la solidarietà e la famiglia. “

Quando i due giocatori sono arrivati ​​in Alvernia, il club ha trovato un posto per loro e si è occupata di trovare il corso universitario giusto per loro. Francesca Sgorbeni racconta: “Sono arrivata a soli 19 anni. Per la mia famiglia era molto importante avere la società alle spalle. Vedono che non siamo soli. È una cosa molto importante”.

Un torneo più intenso che in Italia

Le condizioni ideali per pensare solo al rugby. Sul campo, i due internazionali d’oltralpe si sono subito mischiati. “Indubbiamente ci hanno portato di più in termini di forza”, conferma Fabrice Riberoles.

Tuttavia, non è stato così facile. Il livello Elite 1 è molto più alto di quello che conoscevano nel campionato italiano. “Qui ci stiamo allenando con un gruppo di una cinquantina di ragazze. In Italia facciamo fatica a trovarne qualcuna. In Francia il fatto che ci siano più giocatrici alza il livello generale. Ma siamo venuti qui per questo. Era una sfida personale per noi”, Analizza Sarah Tounsi.

“In Italia abbiamo vinto qualche volta 70-0 – aggiunge Francesca Sgorbeni – Mentre qui, contro squadre più deboli, il distacco raramente supera i 30 punti. Il livello generale è decisamente migliore. Questo è dovuto anche al fatto che ci sono diverse divisioni. In Italia esiste una sola serie Just…”

Le due squadre concluderanno domenica la loro prima stagione in Francia con questa finale contro il Blagnac. Un allenamento riuscito sotto tutti i punti di vista se guardiamo alla loro recente prestazione in semifinale contro il Montpellier dove erano tutti finiti. C’è solo uno scudo con cui confrontarsi e sarà sicuramente una “Dolce Vita” in Alvernia.

Arno Clerge