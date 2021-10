Euro 2020: l’Italia “pulisce” la Turchia (video) | Gli sport

Euro 2020: l’Italia “epurata” la Turchia (video)

La “Squadra azura” ha dato il via alla vittoria, imponendosi con la caratteristica disinvoltura dell’avversario.

Sono entrato categoricamente in Euro 2020 Il Italia. Nella gara inaugurale dei Campionati Europei disputati all'”Olimpico” di Roma, la squadra della “Squadra azura” ha vinto il 3-0 Il tacchinoChe ha resistito alla pressione dei padroni di casa nel primo tempo, ma è crollato nella ripresa. L’autogol di Demiral in 53 punti ha portato all’1-0, per altre due reti di Immobile (66 punti) e Insigne (79 gradi).

Il Italia È stato superato dallo stato dal primo all’ultimo minuto in un momento debole tacchinoAllineati per ottenere la cravatta. È riuscita per 45 minuti nel primo tempo, nonostante la pressione della sua difesa, nei replay non è riuscita a tenere il passo dell’Italia.

La squadra di Mancini ha attraversato una buona fase prima dei 25 con un colpo di testa di Chiellini difficilmente stoppabile da Cekir in angolo, poco dopo il tiro di Immobile è stato nuovamente bloccato dal portiere ospite, mentre poco prima della fine del tempo contro i padroni di casa. La mano di Chalek con McKelley si è consultata con il VAR e non l’ha violata.

Il predominio della “Squadra azura” è attribuito all’inizio della seconda parte. Dall’attacco gentile del team Mancini 53΄Brady è entrato da destra e ha preso la croce in una piccola area dove Demiral Nel tentativo di inseguire il pallone, lo manda inavvertitamente nella rete della Turchia e con autogol era diventato 1-0.

Mentre ci si sarebbe aspettato che dopo questo gol i turchi sarebbero usciti all’attacco per pareggiare e gli italiani avrebbero “tagliato” il ritmo e giocato in contropiede, è successo il contrario.

La squadra di Mancini ha continuato a premere per “assicurarsi” la prima vittoria ed è stata giustificata nella sua insistenza su di essa 66΄ di Cerro Mobile A “fare” chiude Tsekir, che pochi secondi prima ha operato un’operazione difficile su un tiro di Spinacola.

Mettendo la ciliegina sulla torta 79΄ Il dimenticare Con un’ottima finitura.

Due configurazioni di gruppo:

tacchino (Gunes): Tsekir, Tsalik, Demiral, Soyuncu, Meras, Yokuslu (65′ Kahvetsi), Karaman (76′ Dervisoglu), Tufan (64′ Ayhan), Yazici (46′ Uder), Tsalhanoglu, Yilmaz.

Italia (Mancini): Donnarumma, Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Florenzi (46° di Lorenzo), Barilla, Giorgino, Locatelli (73° Cristante), Berardi (85° Bernardeschi), Imo (81)).

Prima della partita di apertura del torneo, abbiamo avuto l’opportunità di goderne uno festa incredibile Con fuochi d’artificio, Andrea Bocelli e gli U2.

