Euro 2020: Mano… Mano a “16” Italia e… – Sportdog.gr – Notizie Sportive | notizia

Gli Azzurri forse non hanno assorbito il rendimento delle precedenti gare, ma hanno comunque battuto il gallese 1-0, e sono passati alla fase successiva, mentre gli Azzurri li seguiranno dal momento che hanno superato nel sorteggio svizzero, che nonostante la splendida vittoria contro i turchi devono aspettare per vedere il loro futuro



Europei 2020: Italia e Galles da domenica sera sono ufficialmente nella tappa “16” dell’evento di quest’anno. Nel match tra loro, gli Azzurri hanno vinto ancora, questa volta 1-0 con un gol di Besina, ma questo risultato ha dato anche la qualificazione al Drago, passato grazie alla differenza reti con gli svizzeri, dove sono stati pari di quattro punti . . Il paese mitteleuropeo, invece, è stato impressionante nella partita contro la Turchia, vincendo 3-1, dopo che Sakeri era stato in una grande giornata, ma dovranno aspettare per vedere se si qualificano per la fase successiva come il miglior giocatore . Terzo, dopo aver completato tutti i gruppi.

Guarda i gol delle due partite del Gruppo A di Euro 2020.

