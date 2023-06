Wikipedia Wikipedia Sappiamo quali “mostri” sono responsabili del ruggito che pervade l’universo

ASTRONOMIA – Lascia che le stelle facciano il lavoro per noi. Allo stesso tempo, diversi team di ricercatori internazionali appena pubblicato A fine giugno un ritrovamento che fa girare la testa non solo per il suo contenuto, ma anche per il metodo utilizzato. Perché se lo sapessimo adesso rumore di sottofondo Dal nostro universo, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è usare un cronometro di un tipo molto speciale.

Gravità, sai. Il corpo, con la sua massa, attrae le cose che lo circondano, permettendo ad esempio ai nostri piedi di toccare la terra, e alla luna di girare intorno alla terra. Ma, poiché l’equazione E = mc², comprendiamo e misuriamo molto bene questa forza, saremo in grado di rilevare le onde gravitazionali solo nel 2015.

Quest’ultimo ha un effetto molto sottile e richiede formulazioni di volume elevato. IL Lego L’osservatorio americano, specializzato nel rilevamento di onde famose, è costituito da due gigantesche strutture, distanti 3.000 km.

Pulsar, questi cronometri stellari

E se rilevare le onde gravitazionali è un processo complesso sul nostro pianeta, rilevare le onde che attraversano il nostro universo è una sfida su una scala completamente diversa. Il progetto LISA guidato dall’ESA dovrebbe consentire a tre satelliti di operare come Ligo a distanze molto maggiori… ma ci vorrà fino al 2032 perché il progetto veda la luce del giorno.

Fortunatamente, nel frattempo, l’universo ha deciso di darci degli strumenti fantastici. Sparsi in tutta la nostra galassia ci sono pulsar, che sono insoliti oggetti stellari. Queste stelle di neutroni sono piccole (poche decine di chilometri di diametro), ma molto dense: centinaia di miliardi di tonnellate per cm3! Un’altra loro caratteristica è la regolarità: emettono onde radio a intervalli molto precisi, a causa del loro moto rotatorio.

Quindi è teoricamente possibile utilizzarli come orologi, o meglio, come cronometri. Ed è stato proprio lì che i ricercatori di NANOgrav, un consorzio internazionale di astronomi, hanno fatto una scoperta sorprendente. Hanno notato che i segnali radio delle dozzine di pulsar che avevano rilevato sono arrivati ​​troppo tardi: la firma delle onde gravitazionali che si trovano in tutta la galassia. VERO ” rumore di sottofondo Un universo che sarebbe la firma di due buchi neri in orbita l’uno intorno all’altro, in orbita intorno ai nuclei di galassie lontane.

E questi non sono solo buchi neri: sono buchi neri “supermassicci” (diversi milioni di volte la massa del nostro sole ciascuno). Mostri dalla gravità gigantesca che possono essere trovati in tutto l’universo, i cui effetti possono essere avvertiti ovunque. La lunghezza d’onda di questi oggetti stellari è straordinaria, dell’ordine di quattro anni stellari… ma è ancora necessario riuscire a localizzarli. Ma grazie all’energia delle pulsar, ora si sta facendo. È un altro passo nella nostra comprensione delle onde gravitazionali.

