Tempestoso peggioramento delle precipitazioni questa sera e stanotte

Il cambiamento climatico dovrebbe terminare a giugno. Prima di andare oltre, anche se mancano ancora poche ore alla fine di questo mese di giugno, possiamo già trarre diverse conclusioni su questo primo mese di estate meteorologica. Numerosi temporali hanno portato buoni accumuli di pioggia. È così che ci ritroviamo con un’anomalia di precipitazione positiva per la stazione di Nîmes (+22%) mentre siamo appena nella media per Montpellier (+0%). Gli accumuli sono invece inferiori sul versante Rossiglione con, ad esempio, 8,6 mm a Perpignan, un’anomalia del -66% rispetto alla media.

Ciò non ha impedito alle temperature di essere spesso ben al di sopra della media per la stagione. Sebbene giugno 2023 sia meno eccezionale di giugno 2022, fa un caldo anomalo. In tutta la nostra regione, siamo generalmente da 2 a 3 gradi Celsius sopra le medie stagionali, il che è ancora notevole. Sulla scala della Francia, giugno 2023 promette di essere il secondo giugno più caldo da quando sono iniziate le registrazioni, dopo giugno 2003 (primo) ma prima di giugno 2022 (terzo). Analizziamo però il cambiamento meteorologico che avverrà nelle prossime ore.



Mentre negli ultimi giorni siamo stati al riparo dalle alte pressioni, il thalweg (prolungamento della depressione) si diffonderà sulla Francia tra giovedì e venerdì. Porta con sé uno spostamento del flusso verso nord-ovest con aria più fresca in quota. Quest’aria fresca viene a contrastare l’aria calda e pesante attualmente nella nostra regione. Questa asimmetria favorirà localmente una turbolenza tempestosa. Tuttavia, tutti i parametri non sono a favore di un ordinato peggioramento burrascoso. Questo è il motivo per cui questo disturbo sarà abbastanza eterogeneo e alcuni segmenti potrebbero attraversarlo completamente.

Pensiamo soprattutto alla parte occidentale della regione, tra parte dell’Hérault, dell’Aude e dei Pirenei Orientali. Se in queste zone fosse possibile piovere, la Tramontana si alzerebbe molto velocemente e asciugherebbe la massa d’aria, limitando l’accumulo di pioggia. È più gard e soprattutto Vallée-du-Rhône che sarà la più irrigata. L’apporto di luce e aria umida sarà infatti più costante nella Linguadoca orientale, favorendo lo sviluppo di precipitazioni e/o temporali.



Sopra, queste sono le previsioni cumulative delle precipitazioni del modello AROME. Questi accumuli non dovrebbero essere presi alla lettera, ma possiamo notare molto bene gli accumuli assurdi su parte della regione (meno di 5 mm), e diventare più significativi nella regione del Gard a volte da 10 a 20 mm, quindi perché non un po’ di più localmente. Si prevede quindi una perturbazione abbastanza debole con precipitazioni. Potrà portare un’annaffiatura sempre buona anche se le piogge principali non interessano i settori che ne hanno più bisogno.

Venerdì tornerà il sole ma potrebbe ancora formarsi della pioggia molto localmente nel Gard. Dietro la perturbazione si è confermato il calo delle temperature da 25 a 28 gradi centigradi di venerdì pomeriggio nel caldo più torrido della giornata. Le temperature dovrebbero aumentare gradualmente all’inizio della prossima settimana e dovremmo salire rapidamente sopra i 30°C.





