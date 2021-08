Sandra Lee e il suo fidanzato Ben Youssef tornano negli Stati Uniti dopo il licenziamento dei politici

Sandra Lee e il suo fidanzato Ben Youssef sono tornati negli Stati Uniti mercoledì sera, in attesa di tornare a casa fino alla partenza ufficiale dell’ex governatore di New York Andrew Cuomo, hanno detto le fonti.

La coppia è atterrata all’aeroporto internazionale di Los Angeles dopo aver trascorso le ultime settimane godendosi i panorami della Francia, da Saint-Tropez a Parigi.

Una fonte ha detto che hanno aspettato fino a quando Cuomo ha finalmente lasciato il lavoro dopo essere stato accusato di aver molestato sessualmente diverse donne nel suo ufficio, aggiungendo: “Le ultime settimane sono state molto dolorose per Sandra”.

Vedere la fine di un decennio di lavoro era troppo da sopportare. La fonte ha detto che restare in Europa era l’unico modo per lei di affrontare emotivamente le conseguenze. “Aveva bisogno di spazio e tempo per elaborare tutto.”

Sandra Lee e Ben Youssef: la sequenza della loro relazione

Lee, 55 anni, ha incontrato Youssef, 46 anni, all’inizio di quest’anno e ha viaggiato per essere al suo fianco dopo aver partecipato a un gala dell’UNICEF a Capri, in Italia questo mese.

Il guru dello stile di vita si è trasferito a Malibu, in California, dopo aver interrotto la sua relazione di 14 anni con Cuomo nel settembre 2019.

Un altro insider che conosce la coppia ha detto che ora stanno pianificando il loro futuro insieme, aggiungendo: “La loro relazione è idilliaca… Youssef non ha mai visitato siti di incontri, non ha un account Instagram e non beve, è l’opposto di Cuomo. , va aggiunto, ha detto che non beve più.

Ha pubblicato una sua foto durante il viaggio di ritorno da me mercoledì e ha scritto: “Finalmente torno a casa… ho amato la mia amata Francia a Parigi. Vi voglio bene. Grazie per le belle parole e il sostegno!! Sempre .”

Sandra Lee chiama i soldati caduti a Omaha Beach: “Il mio cuore soffre oggi”

Youssef ha due gemelli di 5 anni con la sua ex moglie.

Sebbene Lee non abbia parlato pubblicamente delle dimissioni di Cuomo, lunedì ha condiviso un post rivelatore dai campi di battaglia della Normandia.

“Oggi è un giorno triste… per molte ragioni”, ha detto quando Cuomo ha concluso il suo mandato alle 23:59 dopo aver annunciato le sue dimissioni all’inizio di questo mese.

“Non scrivo da un po’ di tempo per diversi motivi, nessuno dei quali sono disposto a chiedere, discutere o condividere, ma posso dire che oggi è un giorno triste… Lo sto trascorrendo a Omaha Beach, in Normandia”, ha scritto su Instagram: “Che giorno, che dal nulla, il mio cuore fa male oggi!”

CLICCA QUI PER L’APP FOX NEWS

Ha continuato: “Vorrei ringraziare tutti i soldati che hanno dato la vita, tutte le famiglie che hanno dato i loro cari – grazie per tutto il passato e il presente, vivi e defunti… Grazie per i vostri sacrifici”.

Clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter di intrattenimento

Come disse uno dei suoi discepoli: “Ragazzo, hai schivato un proiettile!”