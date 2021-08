Euro 2020: l’Italia “brucia” per il campione d’Europa – vedi foto e video

Eid è in ogni angolo di esso L’Italia alla conquista di Euro 2020, il mare di gente in Piazza Duomo a Milano e gli amici romani degli Azzurri nella fontana di Piazza Navona!

La festa è appena iniziata. Tutta l’Italia è stata invitata, dopo la vittoria e la conquista dell’Euro da parte della squadra di Roberto Mancini a “Wembley”. Al fischio finale, gli amici degli Azzurri da tutto il Paese sono scesi in piazza, nelle grandi piazze di Milano e Roma, scandendo lo slogan di una festa senza fine.

In piazza Duomo, inondata pochi mesi fa dagli amici dell’Inter con la conquista dello scudetto, si è formato un mare di gente, mentre nel capoluogo e in piazza Navona i tifosi della Squadra si sono tuffati nella fontana. Traffico stradale come previsto: caotico.

I festeggiamenti continuano a Roma mentre gli italiani invadono le fontane di Piazza Navona. #Finale Euro 2020 pic.twitter.com/Kzbzvk2PkV – Colm Flynn (@ColmFlynn1) 11 luglio 2021











Fonte: Gazzetta