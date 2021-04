Un controverso gruppo di paracadutisti andrà a Creta per “onorare l’élite del Terzo Reich” (video)

Una mossa controversa è stata presa da un controverso gruppo di paracadutisti che si definiscono “paracadutisti europei”. Hanno annunciato in un post che sarebbero arrivati ​​a Creta per onorare i loro paracadutisti caduti.

Verranno a Creta per “onorare l’élite del Terzo Reich!” Per quanto possa sembrare incredibile, i paracadutisti europei – come viene chiamato il club – saranno sull’isola di Creta per onorare i paracadutisti tedeschi caduti nel 1941.

Menzionano specificamente: “Onoriamo i nostri fratelli caduti che hanno completato con successo il primo atterraggio aereo strategico della storia. Sono passati esattamente 80 anni da quando quelli scelti dal Terzo Reich hanno saltato e occupato Creta. Non dimenticheremo mai il suo valore”.

Secondo il sito web dei paracadutisti europei, le attività si svolgeranno dal 17 al 23 maggio, oltre al paracadutismo, includeranno un tour del cimitero e del museo tedesco.

Infatti, i partecipanti riceveranno medaglie con “Flying German”.

L’Associazione europea dei paracadutisti sembra avere sede in Italia e dichiara nelle sue leggi di essere un’organizzazione senza scopo di lucro, mentre è sorprendente notare che sostiene i diritti democratici fondamentali (l’Associazione europea dei paracadutisti è un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene la libertà Diritti democratici fondamentali È anche impressionante che tre greci partecipino a questa organizzazione.

ΜDopo il clamore che ha causato, questo post è stato pubblicato ed è stato contattato il Governatore di Creta, che ha detto che finora non è stato richiesto alcun permesso per nessun evento, se e quando lo ha richiesto. La risposta sarà no.