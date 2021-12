Sabato qualche acquazzone

Baltimora – Molte nuvole in giro oggi mentre le bancarelle davanti si aggirano per tutta l’area. Questo pomeriggio, per la maggior parte delle persone, le temperature saliranno sotto i 50 anni. Ci sarà un sacco di tempo asciutto durante il giorno. Le probabilità di fare la doccia aumentano questa sera mentre il fronte freddo si fa strada. Sul lato posteriore del confine, le condizioni diventeranno fredde e tempestose con venti settentrionali che a volte rafficheranno fino a 20-30 mph. Il sole sarà in aumento per tutta la domenica e i massimi saliranno a livelli stagionali, dalla metà degli anni ’40 in su. L’inizio della settimana sarà fresco con temperature che inizieranno tra i 20 e i 20 all’inizio di lunedì. Le temperature saliranno al di sopra della norma fino ai 50 anni più bassi a metà settimana con sole e nuvole.

Volantino 7 giorni:

oggi Nuvoloso, con quota prossima a 54. Venti da est da 5 a 7 mph.

Stasera possibilità di rovesci di pioggia. Nuvoloso, con una minima intorno ai 40. I venti diventano deboli e variabili da nord-ovest da 9 a 14 mph in serata. La velocità del vento può raggiungere i 24 miglia orarie. 50% di possibilità di precipitazioni.

domenica Possibilità di pioggia leggera prima delle 13:00. Nuvoloso fino a metà mattinata, poi evacuazione graduale, con quota prossima a 48. Venti da nord 14-16 mph, con raffiche fino a 25 mph. 20% di possibilità di precipitazioni.

domenica sera Per lo più sereno, con una minima di circa 25. I venti da nord da 6 a 11 mph diventano deboli dopo la mezzanotte.

Lunedi Soleggiato, con quota prossima a 44. Venti deboli in aumento da sud a circa 6 mph nel pomeriggio.

lunedì sera Prevalentemente sereno con un minimo di circa 26.

Martedì Soleggiato con un’altezza di circa 49.

martedì notte Prevalentemente sereno con un minimo di circa 26.

mercoledì Soleggiato con quota prossima a 50.

Mercoledì notte Prevalentemente sereno con un minimo di circa 27.

giovedì Prevalentemente soleggiato con elevazione prossima ai 45 gradi.

giovedì notte Molto nuvoloso con una minima intorno a 29.

venerdì Prevalentemente soleggiato con quota prossima a 48.