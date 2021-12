omicron: “Con l’aumento di Omicron come nel Regno Unito, l’India potrebbe vedere casi di 14 litri al giorno” | Notizie dall’India

NUOVA DELHI: Nonostante l’India abbia mantenuto un tasso settimanale positivo di Covid sotto l’1% per un mese con casi inferiori a 10.000 per 20 giorni, le autorità sanitarie hanno avvertito dell’inazione, evidenziando la situazione nel Regno Unito e in Francia che è in aumento a causa di Omicron Nonostante l’alto tasso di vaccinazione e l’esposizione alla variante delta.I funzionari hanno sottolineato che l’India sta affrontando una fase di “ansia” con l’inizio dell’inverno, poiché le persone viaggiano e celebrano il Natale e il Capodanno, e hanno affermato che se i casi quotidiani in tali paesi vengono estrapolati al contesto della popolazione indiana, significa 14- 15 lakh di casi al giorno.“Sei consapevole dalle informazioni di dominio pubblico che la situazione in alcune parti dell’Africa, ma anche in alcune parti dell’Europa, è peggiorata”, ha affermato il membro del team sanitario di Niti Aayog Dott. VK Paul Sottolineando che l’epidemia si sta diffondendo rapidamente, soprattutto con varianti come Omicron.“Dobbiamo fare uno sforzo affinché una situazione del genere non si presenti qui. Al contrario, dobbiamo essere preparati ad affrontare una situazione del genere in modo efficace”.Paul ha evidenziato l’esempio del Regno Unito, che giovedì ha segnalato più di 80.000 casi nonostante un alto tasso di vaccinazione e l’esposizione a Delta. “Se ci fosse un focolaio simile in India, data la nostra popolazione, ci sarebbero 14 casi ogni giorno. Allo stesso modo, la Francia – dove c’è l’80% di vaccinazione parziale – ha riportato 65.000 casi. Se un focolaio si fosse verificato su una scala simile in India, sarebbe significherebbe che sono 13 casi ogni giorno.”

“Anche se i nostri nuovi casi giornalieri sono ancora inferiori a 10.000 negli ultimi 20 giorni e la positività settimanale è inferiore all’1% da un mese, dobbiamo ancora essere vigili, in particolare nel contesto di Omicron”, ha aggiunto il ministro della salute. amore Agarwal Egli ha detto.

A livello globale, è stato osservato che i paesi che registrano un aumento dei casi totali di Covid stanno vedendo anche un aumento dei casi di Omicron. Inoltre, questi paesi tra cui Sud Africa, Norvegia, Canada e Regno Unito stanno vivendo un forte aumento, probabilmente guidato dalla variabile micron.

Al momento, 19 distretti del Paese stanno segnalando un tasso di positività settimanale del 5-10%, mentre cinque distretti insieme a Mizoram (4) e Arunachal Pradesh (1) hanno più del 10% di positività.

ICMR Il direttore generale, il dott. Balram Bhargava, ha consigliato alle aree con un tasso di positività superiore al 5% di attuare restrizioni e misure locali fino a quando il tasso non scende al di sotto del 5% o per almeno due settimane.

Il centro ha anche esortato le persone a cercare una doppia dose di vaccini, indossare correttamente le maschere ed evitare assembramenti di massa e viaggi non essenziali.