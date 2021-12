Risultati eccezionali per la squadra francese in Adamello

Harrop e Gachet sono un punto di svolta

Sono in particolare le medaglie d’oro (sprint) e di bronzo (gara individuale) di Emily Harrop e d’oro (gara individuale) di Xavier Gachet a dimostrare che, in questa stagione, i risultati della squadra francese non riposano più che sulle spalle di un singolo campione, per quanto alta possa essere. Fin dalla scorsa stagione, conoscevamo Thibault Anselmet capace di conquistare i podi in volata e individuale. La sua medaglia di bronzo nella volata di giovedì dimostra che in questa stagione dovrà sempre fare i conti.