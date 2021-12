Covid-19: inasprimento delle misure sanitarie in Italia

Francia 3

Nonostante un tasso di incidenza record in Francia, nessuna misura di contenimento o coprifuoco è stata decretata. Tuttavia, sempre più nostri vicini europei stanno inasprendo il loro tono. In Italia, dopo aver rafforzato i controlli alle frontiere, nuove regioni sono appena entrate a rischio moderato. Giornalista Alban Mikoczy è in diretta da Roma per fare il punto della situazione.

Con la diffusione della quinta ondata di Covid-19, quali sono le nuove restrizioni in vigore in Italia? “La nuova misura è l’uso della mascherina che è tornato ad essere obbligatorio per le strade nelle regioni a rischio moderato come dal lato di Genova vicino al confine francese e dal lato di Venezia vicino al confine sloveno”, indica il giornalista Alban Mikoczy in diretta da Roma (Italia).



A Venezia la regione è passata alla zona gialla, il che significa che ci sono controlli più regolari. “Una terza dose deve essere ripetuta dopo 9 mesi per convalidare il pass sanitario. È il passaporto delle vaccinazioni che progressivamente sostituisce il passaporto sanitario. Questo passaporto di vaccinazione sarà esteso a tutto il paese? Questa è una delle domande che attualmente si fanno in Italia”, continua il giornalista. Giovedì 23 dicembre si terrà il Consiglio dei ministri. Il governo dovrebbe rafforzare le misure sanitarie.