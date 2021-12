Marine Le Pen ed Éric Zemmour promettono di privatizzare il settore pubblico dell’audiovisivo francese, considerato troppo “politicizzato”. A Roma la questione è stata risolta da tempo. In Italia, i partiti politici concordano di condividere le posizioni dirigenziali del settore pubblico dell’audiovisivo. © JAKUB PORZYCKI / NurPhoto via AFP

VSQuesta settimana, due volte nell’arco di 48 ore, Eric Zemmour ha ribadito la sua ferma intenzione, se fosse stato eletto, di privatizzare parzialmente i media di servizio pubblico. In particolare nel mirino dell’ex giornalista France 2 e France Inter, accusato di essere “una macchina di propaganda al servizio di un’ideologia ben intenzionata”. Che senso ha pagare “con le sue tasse un’ideologia che sputa costantemente sui francesi e sulla Francia”, considera il candidato alle elezioni presidenziali. L’opportunità di passaggio per i cittadini di risparmiare sul costo della licenza. “138 euro non sono niente! »assicura.

Dall’altra parte delle Alpi, sebbene il canone sia nettamente inferiore a quello dei vicini europei (90 euro contro i 166 del Regno Unito e i 210 della Germania), il …