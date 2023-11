Risate, sorrisi e pronuncia sbagliata – per la prima volta in aula per Donald Trump Jr

2 ore fa

“Avrei dovuto truccarmi”, ha detto mercoledì Donald Trump Jr. mentre un gruppo di fotografi si è precipitato in tribunale per scattare la sua foto.

In qualità di dirigente della Trump Organization, stava testimoniando in un processo civile multimilionario che avrebbe potuto vedere la sua famiglia perdere una parte significativa del suo impero economico.

Il suo commento ha dato il tono a quella che è stata un’offensiva di fascino durata un’ora, in cui Trump Jr. ha trattato con leggerezza il giudice consentendo ai suoi avvocati di combattere per lui.

Il figlio maggiore dell’ex presidente è apparso fiducioso e a suo agio sul banco dei testimoni. Durante il procedimento sorrideva, di tanto in tanto faceva anche una battuta e provocava risate in aula.

Il giudice ha già scoperto che la Trump Organization ha falsificato i documenti aziendali. Questa udienza risolverà altre controversie e potenziali sanzioni che, nella peggiore delle ipotesi per la famiglia, potrebbero portare Trump Jr., insieme a suo padre e suo fratello Eric, a perdere la capacità di fare affari a New York.

Ma Trump Jr. non sembrava infastidito. Indossando un abito blu scuro e una cravatta rosa, ha scherzato al giudice dicendo che “ha mantenuto il ritmo di New York” dopo che gli è stato chiesto di parlare più lentamente.

In un altro punto, il giudice Arthur Engoron ha ironicamente sottolineato che Trump Jr. potrebbe risolvere un semplice argomento sulla pronuncia: se “revocable” debba essere pronunciato come “re-VOCK-able” o “re-VOKE-able”.

In un’altra occasione, la signora Faherty ha insistito sul 45enne sulla sua comprensione delle linee guida utilizzate dalle aziende per garantire che i registri finanziari siano conservati in modo accurato. Lui ridacchiò mentre sorrideva e rispose: “Non capisco” – parte della sua argomentazione più ampia secondo cui non era così coinvolto nei dettagli più fini della contabilità dell’azienda come sostenevano i pubblici ministeri.