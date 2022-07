Intervista a Robert McCammon su cosa aspettarsi all’AFSIC 2022 | Il Guardian Nigeria Notizie

Robert McCammon, amministratore delegato di AFSIC, è impegnato a guidare gli investimenti nel continente africano in tutti i settori

Londra, Inghilterra, 1 luglio 2022, /African Media Agency/ – Si ritiene che l’AFSIC, giunto al suo nono anno, sia il più grande evento di investimento africano che si tiene ogni anno al di fuori dell’Africa ed è diventato uno dei più importanti canali di investimento in Africa.

Cosa posso aspettarmi di provare quando frequento l’AFSIC?

L’AFSIC è completamente focalizzato sul riunire i leader d’affari africani e le opportunità di investimento più interessanti dell’Africa con gli investitori più importanti del continente e i produttori di accordi per facilitare nuovi investimenti in Africa. Oltre a contenuti eccezionali, parole chiave e pannelli a tema industriale e nazionale, avrai l’opportunità di impegnarti in reti regolamentate e non strutturate di altissima qualità. Con il supporto e la sponsorizzazione di alcune delle principali aziende focalizzate sull’Africa, AFSIC 2022 si baserà sul successo di AFSIC 2021 man mano che le economie emergeranno dai confini della pandemia. Alcuni eccellenti nuovi sponsor hanno aderito all’AFSIC 2022 e quelli possono essere visti nel nostro profilo qui sotto.

Che tipo di opportunità di networking ci sono in AFSIC?

Il networking e gli incontri d’affari mirati sono al centro dell’attività di AFSIC.

Le opportunità di networking all’AFSIC 2022 includono:

Le sessioni di matchmaking degli eventi sono facilitate dalla nostra app Eventi e riunioni all’avanguardia che viene lanciata un mese prima dell’evento

Diverse sessioni dedicate all’incontro informale con un’ampia gamma di rappresentanti di gruppi di investitori, tra cui: DFI, Impact Investor, Impact Investor, Private Equity Investor e Venture Capital Investor

Meet African Dealmakers è tornato, quest’anno co-sponsorizzato da British International Investment (ex CDC) e Proparco

Le sessioni nazionali e i mini vertici sugli investimenti nazionali si sono concentrati sulle economie africane in più rapida crescita con reti informali alla fine di ogni sessione

Vari eventi sociali serali ospitati dai nostri partner e sponsor

Che tipo di relatori ed eventi del panel posso aspettarmi di vedere nell’agenda dell’AFSIC 2022?

I nostri contenuti sono suddivisi in aree di settore e quest’anno includeranno sviluppo agricolo, costruzione dell’Africa, attività bancarie in Africa, innovazione fintech, energia per l’Africa, crescita sostenibile e investimenti informati in parallelo con conferenze sugli investimenti incentrate sui paesi e corsi rapidi sessioni in evidenza Su progetti eccezionali. I nostri relatori provengono da una vasta gamma di eccezionali leader aziendali africani che cercano di promuovere la loro azienda focalizzata sull’Africa da una prospettiva di investimento, nonché alcuni dei principali investitori istituzionali e deal maker concentrati sulla guida degli investimenti in Africa. Finora abbiamo confermato oltre 150 progetti e pubblicheremo la prima bozza della nostra agenda il 1° maggio.

Chi sono gli sponsor ei partner che si uniscono all’AFSIC quest’anno?

Nel 2022, AFSIC accoglie UK International Investments, Moody’s, Afrasia, BVI Finance, Norsad Capital, FSD Africa, UK Aid, Fitch Ratings, African CEOs, Divercity Urban Property Fund e Jersey Finance, Intrasia Group, Verdant Capital, ICECAP, Innpact e Skaleet sono a bordo come sponsor e sono in corso trattative con molte altre società eccezionali che vedono il valore dell’associazione con AFSIC in ottobre e l’esposizione per tutto l’anno su piattaforme digitali. Anche i nostri eccellenti media e altri partner sono importanti per elevare sia gli sponsor che la conferenza stessa.

Come funzionerà l’evento come evento misto e cosa posso aspettarmi dal mio biglietto digitale?

L’AFSIC di quest’anno è un evento principalmente fisico con accesso digitale per coloro che non possono o non vogliono viaggiare. Ciò si basa sul successo dell’AFSIC 2021 quando ci siamo resi conto che avremmo ampliato la nostra impronta offrendo un biglietto digitale a coloro che non possono partecipare di persona. Tutti i contenuti saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma dell’evento e i delegati digitali potranno accedervi oltre a sfruttare l’eccezionale rete e capacità di riunione sulla piattaforma.

Che tipo di presenza digitale e di accesso ha l’AFSIC?

AFSIC ha un accesso digitale eccezionale. Abbiamo una rete di oltre 120.000 contatti e-mail tra cui investitori istituzionali, banchieri di investimento, intermediari finanziari, leader aziendali africani, fornitori di servizi e amministratori delegati. I tre siti Web del gruppo ricevono 7 milioni di impressioni all’anno con un impressionante ranking ottimizzato per la SEO di oltre 1500 parole chiave relative ad affari, commercio e investimenti in Africa.

Puoi dirci di più sulle piattaforme digitali?

AFSIC vanta tre dashboard digitali pluripremiati incentrati sull’acquisizione di opportunità commerciali, commerciali e di investimento in tutti i paesi africani e in tutti i settori di attività. L’African Business Community fornisce una vasta rete di società africane, società globali, agenzie governative e fornitori di servizi. Il nostro algoritmo di corrispondenza avanzato classifica e abbina le opportunità di lavoro e le “chiamate di lavoro” pubblicate sul dashboard Africa Business Opportunities, consentendo alle parti interessate di connettersi attraverso una piattaforma ad accesso libero e gratuito. Abbiamo anche un dashboard AFSIC African Investments chiuso che si rivolge sia agli investitori istituzionali che alle società africane che cercano capitali con documenti pronti per gli investitori.

Che tipo di attrazione posso aspettarmi di ottenere dagli investitori quando pubblico un’opportunità di business nel dashboard Business Opportunities?

Nel 2021 sono state inviate oltre 2 milioni di e-mail di corrispondenza aziendale personale e il nostro database vede 20.000 nuovi contatti aggiunti ogni anno, tutti interessati a opportunità di affari, commercio e investimento in tutta l’Africa e in tutti i settori di attività. L’AFSIC African Investments Dashboard ha una rete di 30.000 investitori. La nostra raccomandazione è che tutti i proprietari di opportunità commerciali forniscano le loro descrizioni nel modo più dettagliato e chiaro possibile per apparire attraenti per le parti interessate e gli investitori.

In che modo il dashboard delle opportunità commerciali è diverso dal dashboard degli investimenti africani dell’AFSIC?

La nostra dashboard Africa Business Opportunities offre registrazione, accesso e comunicazione gratuiti a tutti gli utenti utilizzando algoritmi di corrispondenza automatizzati e strategie di comunicazione online personalizzate. L’AFSIC African Investments Dashboard è un dashboard chiuso che può essere visualizzato solo da investitori registrati e i caricamenti sono disponibili solo per progetti di alta qualità che cercano capitale di rischio azionario, di debito o misto. Offriamo inoltre ulteriori servizi di introduzione personalizzati ai nostri clienti dal dashboard AFSIC African Investments.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito web www.afsic.net oppure chiama

Distribuito attraverso Agenzia media africana In collaborazione con AFSIC – Investire in Africa.

A proposito di AFSIC

AFSIC – Investing in Africa è un evento e una mostra su larga scala incentrati sull’abbinamento di opportunità commerciali e di investimento in Africa. L’evento è cresciuto nel corso degli anni fino a diventare uno dei canali di investimento più importanti in Africa.

Le caratteristiche notevoli includono:

All’evento hanno partecipato molte delle più importanti società di investimento in Africa

Il networking è al centro dell’AFSIC con molteplici eventi che consentono alle aziende di incontrare gli investitori giusti

Vertici nazionali dedicati consentono di approfondire alcune delle economie più importanti dell’Africa

Workshop e sessioni settoriali consentono alle aziende di concentrarsi su uno o più settori economici in forte crescita dell’Africa; Come servizi finanziari, energia, agricoltura, salute, ecc.

Il dashboard per investimenti africani all’avanguardia di AFSIC consente alle aziende di caricare proposte di investimento che possono essere visualizzate dai principali investitori in Africa prima dell’AFSIC in modo che possano essere organizzati incontri di investimento altamente efficienti all’interno dell’evento AFSIC per finalizzare accordi di investimento

AFSIC – Investing in Africa si basa su una vasta rete in tutta l’Africa, piattaforme digitali di alto profilo che consentono alle aziende di far crescere le proprie attività, scambi e investimenti in tutto il continente africano

Contatto con i media:

Olivia de Villiers [email protected]

la posta Un’intervista a Robert McCammon su cosa aspettarsi all’AFSIC 2022 apparve per la prima volta Agenzia media africana.