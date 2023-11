Il viceministro per gli affari economici e commerciali Ramin Tolui si reca in Sud Africa e Nigeria per il forum dell’AGOA (African Growth and Opportunity Act) e gli eventi delle industrie creative

Il sottosegretario di Stato per gli affari economici e commerciali Ramin Tolui si recherà in Sud Africa e Nigeria dal 1 al 9 novembre per partecipare a forum multilaterali e condurre diplomazia bilaterale.

In Sud Africa, il sottosegretario Toloy parteciperà al 20° incontro del Forum per la cooperazione commerciale ed economica tra gli Stati Uniti e l’Africa sub-sahariana (Forum AGOA) a Johannesburg. Co-presiederà una sottosessione intitolata Diversificare le catene di fornitura globali durante il Forum e ospiterà tavole rotonde con leader aziendali nell’ecosistema della tecnologia, dell’innovazione e dell’applicazione della proprietà intellettuale a margine del Forum. Terrà inoltre incontri bilaterali con le sue controparti in Sud Africa e con i paesi che beneficiano dell’African Growth and Opportunity Act.

In Nigeria, il viceministro Tolui terrà un discorso programmatico alla conferenza sui mercati creativi africani sull’importanza della protezione della proprietà intellettuale per le industrie creative. Successivamente incontrerà altri partner strategici focalizzati sulle industrie creative e sulla proprietà intellettuale a Lagos. Ad Abuja terrà incontri bilaterali con i suoi omologhi nigeriani.

