Rightware lancia Kanzi One, la prima serie HMI (Human Machine Interface) all-in-one progettata per dashboard intelligenti

Rightware ha lanciato oggi Kanzi One, concludendo un massiccio programma beta annunciato a settembre. Kanzi One, il primo toolkit HMI (Human Machine Interface) automobilistico completamente compatibile con Android™, offre grafici 3D leader del settore e un nuovo flusso di lavoro dell’interfaccia utente per le case automobilistiche per creare nuove fantastiche esperienze, insieme all’eccellenza visiva e alla massima produttività.

“Come annunciato al Motor Show di Monaco (Internationale Automobil-Ausstellung, IAA), Kanzi One è un punto di svolta in termini di creatività e produttività per le case automobilistiche”, ha affermato Freddy Geyer, CEO di Rightware. “Siamo grati per il feedback positivo dei nostri clienti e partner dal lancio dei nostri prodotti e attendiamo con impazienza le nuove interfacce utente distintive create grazie a Kanzi One.”

L’obiettivo di Rightware con Kanzi One è ispirare OEM e rivenditori Tier 1 con straordinarie capacità di visualizzazione, un potente motore grafico 3D, piena compatibilità Android per la prossima generazione di sistemi di infotainment e un flusso di lavoro semplice che sblocca le infinite possibilità dell’HMI.

Kanzi One consente ai produttori di offrire esperienze utente lungimiranti per HMI avanzate più velocemente, con dimezzamento e meno righe di codice rispetto ai metodi tradizionali.

Tutto in una soluzione

Oltre al framework Kanzi principale, che consiste in Kanzi Studio e Kanzi Engine, Kanzi One offre un valore aggiunto alle case automobilistiche includendo un elenco crescente di funzionalità.

Inizialmente saranno inclusi cinque set di funzionalità: Kanzi Connect semplifica la condivisione di dati, contenuti e servizi su schermi e dispositivi; Kanzi Maps migliora la navigazione attraverso la visualizzazione creativa; Kanzi Particles offre animazioni ed effetti visivi straordinari; L’autostereoscopia Kanzi consente effetti di profondità realistici; Il nuovo Kanzi VR facilita la convalida del progetto in fase iniziale posizionando interfacce utente in tempo reale all’interno di un’auto virtuale e interagendo con display con o senza visore VR.

“Siamo fiduciosi che Kanzi One trasformerà le odierne interfacce utente a bordo dei veicoli nelle iconiche interfacce utente del futuro: altamente attraenti, facili da usare e fedeli al suo marchio”, ha affermato Geier. “Invitiamo tutti gli amici e gli osservatori dell’innovazione nel settore automobilistico a esplorare le possibilità di Kanzi One e contiamo su di noi per portare lo sviluppo di HMI al livello successivo”.

A causa dei rischi per la salute in rapido aumento associati a Covid, Rightware ha deciso di non partecipare al CES 2022. Invece, l’azienda lancerà una mostra itinerante per mostrare Kanzi One ai suoi clienti se le condizioni lo permetteranno. Per richiedere un incontro virtuale o faccia a faccia e leggere le descrizioni dell’ultima demo di Kanzi One, visita www.rightware.com/kanzi-one-at-ces-2022 Oppure inviare un’e-mail a [email protected]

Informazioni su Rightware

Rightware è la società dietro la suite di strumenti e servizi di Kanzi per la progettazione e lo sviluppo di interfacce utente digitali avanzate. La nostra missione è aiutare le case automobilistiche ad aumentare il valore del loro marchio attraverso interfacce utente altamente personalizzate e distintive. In qualità di gruppo ThunderSoft, le nostre competenze e risorse combinate ci consentono di fornire soluzioni IMH integrate, supporto tecnico e servizi di progettazione. Con sede in Finlandia, Rightware ha sedi in Germania, Stati Uniti, Corea del Sud, Italia, Giappone e Regno Unito. Kanzi è uno strumento di interfaccia utente automobilistico leader del settore, considerato affidabile da oltre 50 marchi automobilistici in tutto il mondo www.rightware.com

Android è un marchio registrato di Google LLC.

