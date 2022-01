Per 23 anni ha fatto finta di essere “cieco” per ottenere i benefici! – divertente strano

Un uomo in Italia che per anni ha beneficiato dei sussidi statali per “acuità visiva limitata” è stato arrestato per truffa, dopo essere stato trovato alla guida di un’auto, alla guida di una moto e curiosando tra le vetrine dei negozi! Allo stesso tempo, questo ragazzo ha fatto un lavoro incredibile.

uomo di Palermo Dalla Sicilia ha ricevuto assegni di almeno 170.000 euro dal 2008, quando fu dichiarato “completamente cieco” per un problema congenito.

La polizia finanziaria ha iniziato a indagare sul caso dopo che il presunto cieco ha rinnovato la sua patente di guida nel 2018, secondo quanto riportato dai media italiani.

Gli agenti di polizia che lo stavano osservando hanno scoperto che stava guidando e scrivendo contemporaneamente sul suo cellulare. È stato anche visto guardare fuori dalle vetrine dei negozi in un centro commerciale affollato e insegnare a sua figlia ad andare in bicicletta.

Il 40enne, soprannominato “Berlusconi” dalla stampa – a causa delle disavventure legali dell’ex premier italiano – era anche in sella a una moto sbloccata. Era noto alla polizia perché nel 2020 era stato inizialmente condannato a circa 15 anni di carcere per il suo coinvolgimento in una rete di truffatori che compivano incidenti stradali per raccogliere la sicurezza. Ha impugnato questa sentenza.

Inoltre, pur possedendo un garage, l’indagato percepiva anche il “reddito di base” mensile che in Italia viene concesso a persone con redditi molto bassi.

