Ricevi un messaggio da te stesso? È decisamente spam

Di recente, un gran numero di persone ha ricevuto messaggi di testo indesiderati sulla bolletta del corriere, me compreso. Il messaggio, che dice che il tuo conto è stato pagato, include un link a un “piccolo regalo per te”. La maggior parte degli utenti ha anche riferito che il messaggio di testo proveniva dal proprio numero di telefono personale.

È stato anche un evento frequente di Verizon E il Visibile (Verizon MVNO) clienti su Reddit. Gli utenti di Twitter si stanno anche lamentando con il supporto di Verizon. Ho visto il supporto di Verizon rispondere ad alcuni utenti e sembrano gestirlo da cliente a cliente. La società, insieme ad altri vettori, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a questo problema.

Se ricevi uno di questi messaggi, non sei solo. Sebbene il testo possa sembrare legittimo, non lo è. Puoi inoltrare il messaggio a SPAM (7726) oppure puoi semplicemente ignorarlo. Non fare clic sul collegamento perché questofrodeFrode Il phishing è un messaggio di testo fraudolento che cerca di rubare le tue informazioni personali.

il bordo parlare a Verizon Afferma che se sei preoccupato per questi messaggi, puoi Presentare un reclamo alla FCC. C’è una sezione reclami chiamata “Il tuo numero è stato falsificato” in cui puoi segnalare questo problema.

Questo problema va avanti da un po’ di tempo. Con l’enorme numero di persone che ricevono queste truffe, è un peccato che questo debba ancora essere risolto. Cosa faranno i vettori al riguardo? Non c’è molto che i clienti possono fare per risolvere il problema perché questo è qualcosa che queste aziende devono affrontare.

Hai ricevuto anche questi messaggi di testo indesiderati? Se sì, i messaggi provengono dal tuo numero o da un altro numero? Fateci sapere nei commenti.

