Restock Amazon PS5 confermato il 30 marzo

Amazon ha confermato che la PlayStation 5 sarà rifornita il 30 marzo 2022.

È stato molto difficile entrare in possesso della console durante i primi mesi del 2022.

L’aumento delle spedizioni lo scorso Natale potrebbe aver causato l’approvvigionamento nel primo trimestre del 2022, ma si spera che i rifornimenti diventino più frequenti.

Proprio la scorsa settimana, Sony Direct è stato lanciato al pubblico con console per la prima volta in oltre 100 giorni.

Walmart+ ha anche tenuto un grande restock il 14 marzo. Tuttavia, alcuni I clienti stanno ancora aspettando l’aggiornamento della consegna da quando hanno presentato la loro domanda.

Ora, Amazon ospita il primo rifornimento digitale della PS5 da molto tempo. Era disponibile per l’ultima volta il 27 novembre 2021.

Per saperne di più: Rifornimento PS5 previsto dal 28 marzo al 3 aprile

marzo 2022 Amazon PS5 Digital Restock

Le console digitali PS5 saranno disponibili su Amazon mercoledì 30 marzo alle 8:00 PT / 10:00 ET / 11:00 ET.

I live streaming alle 8:00 PT all’ora non possono essere garantiti. Puoi registrarti in Restock Tracker Localizzatore di azioni PS5 Per essere avvisato immediatamente all’avvio di Amazon.

Il rivenditore ha confermato questo rifornimento digitale con una nuova immagine promozionale, mostrata di seguito.

Non è chiaro se questo calo richiederà un abbonamento Amazon Prime, ma vale sicuramente la pena avere un abbonamento attivo per ogni evenienza.

La maggior parte dei precedenti drop erano esclusivi dei membri Prime.

Per saperne di più: Suggerimenti e trucchi per il rifornimento di Amazon PlayStation 5

Sarà disponibile anche una versione PS5 Disc?

La pagina del disco di Amazon dice: “I clienti Amazon Prime avranno accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 31/3”.

Tuttavia, Amazon ha aggiornato questo messaggio il mese scorso e poco dopo è andato online con le console. Il disco è stato rilasciato l’ultima volta in stock il 25 febbraio.

Anche se la versione su disco dovrebbe essere rilasciata prima della fine di marzo, il restock di PS5 Digital è stato confermato ufficialmente solo finora.

La PS5 sarà disponibile per l’acquisto su Amazon tramite i seguenti link: